Mnogi strani mediji, a i društvene mreže bruje o basnoslovnim cijenama u Hrvatskoj.

"Pizza 28 eura, parking 40. Možda zvuči kao luksuzni odmor u skupoj Švicarskoj, ali to je nekoć jeftina destinacija za odmor, Hrvatska", tako piše turistica Brigite u austrijskom dnevnom listu Kronen Zeitung.

Koliko su cijenepodivljale, pokazuje i to da neki svoje sobe cijene više nego hoteli s pet zvjezdica, prvi red do mora. Recimo noć u opatijskom hotelu s pet zvjezdica košta 254 eura. Isto tako noć u apartmanu s četiri zvjezdice na Hvaru, 283 eura i sniženo je s 392.

Ujedno, ministar financija Marko Primorac izjavio je u srijedu da porast cijena brine, a da nastavak takvih trendova može ozbiljno ugroziti i turističku sezonu i općenito gospodarstvo.

"Kada čujete koliko te cijene rastu to je nešto što je u svakom slučaju neprihvatljivo i moram priznati da me na neki način to i plaši. Strahujem od dugoročnih učinaka takvog porasta cijena", izjavio je Primorac nakon sjednice Vlade, odgovarajući i na pitanje o kuglici sladoleda, koja često košta i tri eura.

Ukoliko cijene nastave rasti tom dinamikom, ustvrdio je Primorac, to je nešto što može ozbiljno ugroziti i turističku sezonu i općenito gospodarstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi pričaju o napuhanim cijenama na Jadranu. Umjesto rekorda brojat ćemo prazne sobe?

A je li Lijepa naša preskupa i što o porastu cijena na Jadranu misle Hrvati?

"Za naše standarde je preskupa", komentar je jednog čitatelja na našoj Facebook stranici, a s kojim se većina slaže.

Korisnik s nazivom Jedinko T. izazvao je pak mnogo reakcija napisavši - "Mislim da je Hrvatska najskuplja u Europi".

"Nisi bio u Italiji, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj...", odgovorila mu je Branka R. kojoj je pak replicirao Danijel V.:

"Bio sam ja i sve su jeftinije osim Švice. Samo je razlika u plaćama, kod nas je minimac oko 600 eura, a u Njemačkoj 1400."

'Domaćima uvesti niže cijene'

Željko B. pak je naglasio:

"Cijena hrane previsoka je u cijeloj Hrvatskoj. Ne govorim o ljetovanju jer to je luksuz bez kojega se može, a bez hrane ne možeš".

Ivanka L. ponudila je rješenje:

"Domaćima uvesti niže cjene, a strancima više i onda je ok".

Daniel U. tvrdi da su cijene u redu, no 'pojeftinila' je radna snaga.

"Dnevnica konobara na Hvaru je 40 eura, a tri pića stoje 57 eura. Konobar se ispričavao prije naplate. Zaključak - sve je mukte!", našalio se Danijel J., a na sličnom tragu bio je i Zoran I.:

"Još smo i prejeftini kakve sve želje imamo. Budimo realni... Molim mali macchiato u velikoj šalici; može pizza, ali bez ovog s malo više onog; lignje manje pržene s malo više umaka; sladoled pola-pola... Meni je baš naprimjer jako žao što naši gosti ne kuhaju sarmu u apartmanu ili što ne pripremaju zimnicu, ajvar, pečene paprike i slično, nego radije odlaze u lokalni restoran".

Hrvati sve više odmor provode u inozemstvu

Jedna čitateljica tvrdi da Hrvati sve više ljetuju u inozemstvu.

"Hrvatska je toliko povoljna da sve više Hrvata ljetuje u Grčkoj, Italiji i Španjolskoj.... Barem će ljudi vidjeti svijeta i konačno se maknuti iz ove prekokrasne prčije".

"Onom Amerikancu u Splitu naplatili su taksi 900 eura - nismo skupi više smo gramzivi", kritična je Svjetlana M, a Marina H. je upozorila da bi nam se visoke cijene mogle osvetiti.

"Ako je strancima skupo koji imaju duplo veća primanja od nas, što onda mislite kako je našim ljudima? Ove godine će još turizam biti kako tako, a druge godine nikakav jer stranci nisu sada bili spremni na te cijene", napisala je.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Turisti su sve informiraniji, teško je zafrknuti nekoga. Težimo luksuznom turizmu, a kvaliteta ne prati cijenu'