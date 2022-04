Predsjednik Zoran Milanović jučer je u Zadru komentirao pismo generala u kojem traže pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, bivših agenata UDBA-e.

Podsjetimo, Milanović se tom prilikom obrušio na HDZ i Andreja Plenkovića te su tako jučer između predsjednika Vlade i predsjednika države pale dosad najžešće uvrede. "Kada govorimo o UDBA-i, HDZ je zalijepljen za tu temu kao žvakača guma za pločnik, za vreli asfalt. Taj smrad se širi 30 godina. I ja mogu reći da je to orkestrirano iz HDZ-a jer to su svi ljudi koji su povezani s HDZ-om, i bili su u HDZ-u", rekao je Milanović.

Milanović je premijera Plenkovića nazvao je "udbaškim nasljednikom". Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović je, komentirajući posljednje izjave predsjednika Milanovića, kazao kako njegovo ponašanje ne može objasniti ni sa čim, "osim da on uzima nekakve aditive, nekakve stimulanse”. "Njegovo ponašanje sugerira da njegovo raspoloženje ovisi o onome što on pije, puši ili konzumira, neka me demantira”, poručio je Zekanović.

Pitali smo vas što vi mislite o ponašanju Zorana Milanovića, a u nastavku donosimo neke od odgovora:

"Razumijem Predsjednika - ne može drugačije s ovakvom Vladom RH";

"Vraća onako kako njega vrijeđa Plenković a ne samo njega nego i zastupnike i zastupnice u Saboru jučer je pokazao svoje lice do kraja kad su mu rekli istinite činjenice, recimo lex agrokor zbog kojega sada dio velikog plodnog zeljasta imaju Mađari Forte nova ,Ina itd.";

"Dobar predsjednik...nema dlake na jeziku...ko je kako zaslužio tako mu i govori...pa bilo mu pravo ili krivo....ovakvu vladu ne treba ni bolje komentirati...čast izuzetcima";

"Podržavam ga jer govori ono sto misli i na način da ga svi u ovoj državi razumiju, ništa u rukavicama";

"Samo naprijed, istina najviše boli";

"Nadmašio je i Mesića!";

"Bojim se da bi se Milanović i Plenković mogli fizički obračunat";

"S vucima ne možeš nego zavijati";

"Milanović govori surovu istinu na grub način. Možda da malo ublažiti govor bilo bi sve ok";

"Istinu govori, a to ih žulja.

Drugi su pak kritizirali ponašanje predsjednika Milanovića.

"Neprimjereno ponašanje za predsjednika države";

"Strašno. To je stvar kulture. Jedan predsjednik sa ovakvim rječnikom? Treba govoriti i reći sve ali ne ovako. Sam sebe ponižava ovim nastupom i riječima";

"Neprimjereno";

"Obojica su katastrofa, samo ne znaš koji gori";

"Sramotna komunikacija na svim razinama Vlasti. Na koji način oni predstavljaju vlast, a ujedno i nas i nasu državu je sramotno";

"Isti su jedan i drugi nema šta";

"Kakav je to Predsjednik koji ne poštuje vladu koja vodi državu. Predsjednik države i vlade se natječu tko će koga više uvrijediti i poniziti umjesto da se bave nekim drugi stvarima koje će pomoći hrvatskim državljanima da bolje žive u našoj lijepoj Hrvatskoj. Pomozite narodu koji nema šta jesti, koji nemaju gdje spavati. Sram vas bilo obojice";

"Nije. Eto vam predsjednika s karakterom";

"Na ovakav se način ne predstavlja država, ovo je sramoćenje, takve frustracije traju od samog početka";

"S obzirom kakva nam je vlast ne čudim se tom ponašanju. S njima se drugačije i ne može";

"Ovo između Milanovića i Plenkovića ne valja. Smije nam se cijeli svijet i nitko nas ne poštuje";

"Ponašanje ne priliči funkciji koju obnaša", pisali ste u komentarima.