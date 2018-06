ŠTO HRVATI KAŽU NA KOLINDINE MJERE? ‘Kasno Marko na Kosovo stiže, to je trebalo provesti jučer, danas je kasno’

Dok neki smatraju da je i ona kriva za loše stanje u zemlji, a većina ih kaže da su sve te priče već čuli i da im je toga dosta, te da treba prijeći s riječi na djela. Najviše se komentatora ipak slaže da je previše toga obećano, a vrlo malo napravljeno.

Nakon što je danas predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predstavila svoje demografske mjere, pritom kritizirajući Vladine, mnogi komentiraju taj njezin potez.

Kolinda: ‘Zbog iseljenika ne smijemo odustati od boljitka’

Podsjetimo, na mjerama koje predlaže predsjednica radili su ugledni demografi i drugi stručnjaci, na čelu s predsjedničinim savjetnikom demografom Anđelkom Akrapom. “Demografsko pitanje je životno pitanje, pitanje opstanka države i naroda”, rekla je predsjednica.

“Prva skupina su gospodarske mjere, a njihov temeljni cilj je stvaranje okruženja koje će pogodovati otvaranju radnih mjesta koja će davati srednja i viša primanja za naše građane. Porezna reforma je ključ svega i glavni cilj je smanjiti trošak rada poslodavaca i povećati neto plaće radnika. Reforma javne uprave je nužna i javna uprava mora biti učinkovitija, a ne represivni aparat”, kazala je predsjednica i dodala kako treba uskladiti obrazovni sustav u skladu s modernim tijekovima kao što je digitalizacija i robotizacija. Predlaže i drastičan zaokret kad su u pitanju blokirani, te im je zahvalila jer su joj iz te udruge pomogli u sastavljanju prijedloga. Smatra tako da treba ovršni postupak vratiti u nadležnost sudova i izbaciti posrednike. Kritična je prema institutu dječjeg doplatka onako kako ga se dodjeljuje, a cijenu predloženih mjera opravdava dobrom budućnosti. Predlaže delimitiranje rodiljne i roditeljske naknade za drugih šest mjeseci, naknadu za drugo i svako iduće dijete 20 posto prosječne plaće, vrtić za svako dijete, produženi boravak za školsku djecu i dodatne mjere koje izražavaju poštovanje prema obiteljima s više djece a to su razne obiteljske kartice za popuste i različite olakšice.

Govoreći o svom mandatu kazala je da na žalost ni s jednom od Vlada, a promijenile su se tri za njezina mandata, nije uspjela postići suradnju u rješavanju ključnih pitanja, no da i dalje pruža ruku kako bi se to riješilo. Predsjednica je rekla da će se mnogi iseljenici vratiti ako ne odustanemo od boljitka i promjena te da zbog njih od toga ne smijemo odustati.

‘Obećavaju brda i doline, a rezultata nigdje’

Njezine su prijedloge već mnogi građani komentirali. Dok neki smatraju da je i ona kriva za loše stanje u zemlji, a većina ih kaže da su sve te priče već čuli i da im je toga dosta, te da treba prijeći s riječi na djela.

‘Za poreznu reformu se slažem,no za javnu upravu ne,jer treba potpuna reforma,npr. ukidanje županija koje ničemu ne služe,reducirati broj općina bar za 60-65% ,pa tek onda digitalizacija, smanjiti Sabor, sniziti nerealno visoke povlaštene mirovine, ukinuti agencije…itd ima toga, jest veliko al kako reče jednom jedan mudar čovjek: “najveće promjene je najlakše provesti”, napisao je Zlaja Kesh.

Neki su se osvrnuli na njezinu najavu smanjenja poreza, a pritom se pitaju tko će u tom slučaju plaćati mirovine i prenagomilanu državnu upravu.

‘Političara i zaposlenih u državnim firmama je previše i vi to dobro znate pa neka samo 30 posto njih a ima ih i više viska otvori firme ili obrte pa neka pune umjesto da prazne proračun i eto riješenje….ali lakše je dobivati nezarađenu a sigurnu plaću…’, predlaže Veselko Jolić.

Neki pak ne vjeruju da će od najavljenih mjera nešto biti i prisjećaju se kupnje vojnih aviona. Najviše se komentatora ipak slaže da je previše toga obećano, a vrlo malo napravljeno.

Neki kažu i da su Kolindine mjere samo ‘hrpa lijepih želja’, no ništa konkretno.

‘Bla bla bla, uvijek isto! Sva su obećanja već viđena’, piše Vesna Dilber.

‘Sjetite se inauguracije i priče da ćemo biti Švicarska, sjetite se priče o Hrvatskoj prepunoj problema … i koji je njen PRVI potez nakon izbora u zemlji prepunoj problema … predsjednica upiše fakultet, ide se obrazovati, sjediti u klupama i polagati ispite. Katastrofa! Prava slika neozbiljne i nezrele države i jadne kolektivne svijesti gdje je nešto tako uopće moguće. Bljak!’, piše Satir Pan.

‘Bliži se kraj mandata a niste ispunili obećanja ni iz prvog’

Mnogi tvrde i da je sve samo marketinški trik kojim se predsjednica već priprema za iduće izbore, dok mnogi smatraju i da predsjednica samo priča, a napraviti ionako ne može ništa jer za to nema ovlasti.

‘Badava ona sve to priča, to sve mi znamo i bez nje, a baš i da želi da to sve bude kako treba ne može ništa napraviti jer NEMA ovlasti. Žalosno da svi drugi mogu više zapovjedati od gazde kuće’, napisala je Ljiljana Glazer na Facebooku, a na njezin su komentar neki odgovorili da je i bolje da predsjednica nema ovlasti. Neki smatraju da ništa ne bi bilo drugačije i da ima dodatne ovlasti, dok neki i dalje tvrde da se radi o ‘predizbornom igrokazu’.

‘Trebaju gospoda ponovno stoku za glasanje, bliži se kraj mandata pa malo obećanja i opet podijeliti upaljače’, piše Josip Toole.

Dok neki smatraju da predsjednica s ovim mjerama kasni jer je već velik broj ljudi iselio iz Hrvatske, neki najavljuju da će i oni to učiniti jer im ništa drugo ne preostaje u ovakvoj situaciji.

‘Kasniš barem dvije godine’

‘Kasniš i to dvije godine, da su se riješile ovrhe i digle plaće, 50% ljudi ne bi otišlo van, dok vi svi skužite kaj je na stvari još bude ih barem 100.000 zbrisalo!’, piše Dina Kovač na Facebooku, a ispod tog su komentara neki napisali da predsjednica ne kasni dvije godine, već dvadeset.

‘Čestitam na zaključku, al mislim da to morate provesti jučer!!!!Danas je već kasno’, napisala je Danijela Marčelja.

‘Kasno Marko na Kosovo stiže’, ‘Ostat će samo Krapinski pračovjek’ i ‘Idi čuvati ovce’, samo su neke od poruka čitatelja Kolindi Grabar Kitarović.

‘Dajte umirovljenicima ono što su zaradili’

Neki predlažu i vlastite mjere kako ljudi ne bi odlazili iz zemlje.

‘Platite ljude za rad koji odrade, dajte umirivljenicima mirovine koje su zaradili a ne da odu u mirovinu na 30 posto plaće. Kad plaće budu kao u EU, nitko neće odlaziti jer za sve se pozivate na direktive EU osim za plaće’, piše Diki Siki, dok Zorica Visković predlaže promjenu pravosuđa i sastava Vlade i vraćanje svega što je ukradeno. Neki predlažu i klizno radno vrijeme kao rješenje za usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza.