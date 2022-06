Vlada je u ponedjeljak dodatno smanjila trošarine na gorivo i ograničila marže trgovaca i distributera te se od srijede očekuju nešto niže cijene na benzinskim pumpama. Kada se gledaju samo najnovije vladine uredbe i potezi, oni donose uštedu na litri benzina od 1,06 kuna odnosno 52,93 kune po rezervoaru, 90 lipa po litri dizela (44,85 kuna po rezervoaru od 50 litara) te 64 lipe za litru plavog dizela tj. 32,22 kune po rezervoaru. No brojke s kojima se premijer jučer hvalio, malo znače za novčanik prosječnog građana.

Tako će od srijede gorivo pojeftiniti - litra benzina koštat će 13,50 kuna, a litra dizel 13,08 kuna. No, u usporedbi s godinama ranije ove su cijene znatno veće. Ne govorimo tu od davnim 90-ima, već se potrebno vratiti tek koju godinu unazad kada smo slušali o "psihološkoj granici" od 10 kuna po litri goriva. A danas? Danas gorivo pojeftinjuje na preko 13 kuna po litri.

Standard je sve slabiji, gorivo, usprkos kratkom olakšanju, sve skuplje, i sve više građana bira druge oblike prijevoza. Prošli smo gradom i pitali vas - kako se nosite s pokupljenjima, ne samo goriva, nego i gotovo svega ostalog.

'Što ću protestirati? Tko bi me slušao?'

"Živjet se mora, a da bi živio moraš se prilagodit", zaključuje Toni Kole koji sada tek polaže za vozača ."Što ću, protestirat? Tko će me slušat?", dodaje. Komentirajući cijene goriva ističe, ne bez ironije, "Dok ja dođem do vlastitog auta, proći će godine i godine".

Neki lakonski govore kako onaj tko ima auto, ima i za gorivo, dok je Đuraica Putak istaknula puno veći problem. Koristi auto, kako ističe, jer joj majka živi van Zagreba, ali više ju zabrinjavaju ostala poskupljenja.

"Sve je poskupjelo. I to govorim o osnovnim namirnicama koje moraš imati, kruh, mlijeko, nešto povrća za napraviti ručak i to ne Bog zna kakav. Nestaje srednja klasa, tj. ono što se do sada koliko toliko držalo".

Da je nizak standard puno veći problem od poskupljenja goriva za Net.hr je istaknuo i ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. Naglašava kako se Vlada treba baviti povećanjem BDP-a koji u Hrvatskoj iznosi 12 tisuća eura po glavi stanovnika, na razini Europske unije 20 tisuća, a među razvijenijim zemljama preko 40 tisuća eura po glavi stanovnika.

„Gledamo li povećanje cijena energenata za jedno dvije kune, u Hrvatskoj je to puno veći udar na standard nego što je povećanje cijena energenata za jedan euro u Europi“, kaže Jurčić.

'Muž vozi, puno mu je ali od toga živimo'

A ljudi u Zagrebu taj udar podnose dvojako.

"Ja se vozim biciklom, ali ako imaš auto, što ti jedna kuna gore-dolje znači? Ako imaš za auto imaš i za gorivo", smatra Ivica Pavičić koji dodaje i da ako je auto potreba, onda se treba odreći drugih stvari koji nisu.

I Zagrepčanka Marica Karasman se uglavnom slaže s njime, ali iz druge perspektive. "Muž vozi, stalno je u poslu, i preveč mu je, ali ne pita se, moraš, od toga živimo", veli i dodaje samo dragi Bog zna dokle će poskupljenja ići

A već kratak pogled preko granice pokazuje da i one zemlje s većim plaćama imaju daleko manje cijene - i goriva, a osobito namirnica.

Sve što Hrvati misle o poskupljenjima, pogledajte u videu.