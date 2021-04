ŠTO GENERAL RADI U REKLAMI ZA STRUJU? ‘Poželjno je da se uniforma pokazuje što više’; Pogledajte što kažu u HEP-u

Ministarstvo oružanih snaga nije bilo upoznato s Lucićevim angažmanom

U reklamama smo navikli gledati razne ljude iz javnog života pa nam se tako s plakata ili s ekrana smiješe estradne i druge poznate face. No, čudno je u reklami vidjeti bivše vojno lice i to u vojnoj uniformi.

Ipak, unatoč tome što je neovlašteno nošenje vojne odore u javnosti prekršaj te osoba koja ju nosi može biti kažnjena, umirovljeni general Josip Lucić pojavljuje se u vojnoj “obleki” u HEP-ovoj reklami.

Člankom 213 iz Zakona o službi u Oružanim snagama RH regulira se pojavljivanje osoba u vojnim odorama u javnosti, a u slučaju neovlaštenog nošenja odore, osoba koja ju nosi može biti kažnjena za prekršaj. Međutim, čini se da bivšeg načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH to ne smeta.

Inače, Ministarstvo oružanih snaga nije bilo upoznato s Lucićevim angažmanom.

Lucić ne vidi problem

Umirovljenog generala koji salutira u reklami HEP-a kontaktirao je Večernji list te su ga novinari zamolili da prokomentira reklamu. On smatra ne vidi ništa sporno u tome što se pojavljuje u reklami dok na sebi ima vojnu uniformu.

“Odmah ću vam reći da u reklami ne vidim ništa sporno. Reklama je vrlo pozitivna, životna, nikoga ne ugrožava, puna je veselja i dobrih poruka i mislim da je sasvim lijepo u tu reklamu koja odiše određenom srećom i veseljem staviti i odoru koja je omogućila ovaj mir u kojem živimo i mirno odrastanje djece u našoj domovini gdje nitko više nije ugrožen. Ta naša odora apsolutno pripada u naš zajednički prostor i vjerujem da se mnogi ljudi ponose kada vide hrvatsku odoru s obzirom na to da već 26 godina živimo u miru, a ta je odora jamstvo da ćemo i dalje živjeti u miru i to je osnovna poruka (…)

Jesam li u odori ja, a igrom slučaja sam to ja, manje je važno. Puno je važnije istaknuti segment odore. Pogledajmo internet i druge medije, svi prostori su puni odora, pogledajmo koliko ima različitih filmova s prekrasnim odorama, treba li našu skrivati? To su naše vrijednosti. Ako nekoga zanima, ništa nisam naplatio”, komentirao je Lucić za Večernji list.

‘U cijelom svijetu se časnici pojavljuju u reklamama’

Upitan kako je došlo do njegove suradnje s HEP-om, Lucić odgovara da “poznaje puno ljudi u Zagrebu i diljem Hrvatske” i da je “tako došlo do toga”. “Pratio sam i prijašnje reklame HEP-a, to su uvijek lijepe poruke. Rado sam se odazvao i pristao, apsolutno, jer sam uvijek spreman biti prisutan u svemu što je dobro za Hrvatsku”, zaključak je umirovljenog generala.

Na temu pojavljivanja u reklami s Lucićem je razgovarao i Indexom. Upozorili su Lucića o tome što kaže zakon kada je riječ o korištenju vojnih uniformi u svečanim prigodama. General je na to odgovorio da je za “njega svečana prigoda kada se može pojaviti pred hrvatskom javnosti”.

Odgovarajući na pitanje je li dobio honorar za reklamu, rekao je da nije. “Upravo o tome se radi – s obzirom da ja nisam prodao uniformu, ja nisam dobio honorar. Mene zanima što vi stvarno smatrate tu spornim?”, pitao je Lucić novinara koji je uzvratio protupitanjem. Pitao je Lucića je li viđao časnike po reklamnim spotovima na što je on odgovorio “u cijelom svijetu”.

‘Poželjno je da se uniforma pojavljuje što više’

Index ga je dalje pitao bi li po njegovom mišljenju bilo sporno da bilo koji umirovljeni časnik reklamira bilo koju tvrtku. Lucić kaže da ne bi bilo sporno pa uzvraća s pitanjem “je li ta uniforma zakonita?”. Novinar ga pita bi li to, da je riječ o aktivnom časniku, bilo sporno.

“Ja vam ponovno kažem: ja sam umirovljeni časnik koji je bio pet godina u ratu, 20 godina sam radio, smatram da sam korektno proživio svoj radni vijek i smatram da sam bio korektan tijekom svih tih godina. Nikada protiv mene nije pokrenut nikakav kazneni postupak. Nikada. Ne vidim što bi tu bilo loše da se jedan general pojavi u nekakvom spotu koji odiše veseljem, radošću, pozitivnim porukama, a u krajnjem slučaju i vi živite u miru jer smo mi uspjeli obraniti ovu domovinu. Vidite, živite u miru, slobodno pišete, pišete što god hoćete. Ja prvi nisam rekao nijednu riječ na to što vi pišete, jer vi imate pravo pisati kao što ja imam pravo ponašati se onako kako mislim da je primjereno i ne vidim razloga zašto bismo se sramili hrvatske odore? Da li to znači da se hrvatska odora ne smije pojavljivati ili je netko ne voli vidjeti?

Ja mislim da je poželjno da se uniforma pojavljuje što više. A znate zašto? Zato što živimo u miru. Ja znam što je rat i znam kolika je vrijednost mira, a mi koji smo bili uniformirani omogućili smo da već 26 godina živimo, hvala bogu, u miru. I za mene je svečana prigoda nastupiti u tako kvalitetnim porukama koje odišu mirom, veseljem, obiteljskom atmosferom. Nije li to svečana prilika? Ponovno mi recite: koga sam ja to povrijedio? Da li sam bilo koga povrijedio?”, rekao je umirovljeni general Josip Lucić za Index.

HEP: ‘Ljudi u spotu su stvarne osobe čija energija pokreće Hrvatsku’

Večernji list je zamolio HEP za komentar generala u spotu, a iz tvrtke su poručili da “njihova kampanja prikazuje niz elemenata hrvatskog društva, a ne samo Hrvatsku vojsku, što pokazuje kapilarnu povezanost Hrvatske elektroprivrede sa svim segmentima našeg društva te pokretačku društvenu snagu HEP-a kao vodeće energetske kompanije u domaćem vlasništvu”.

“Prema konceptu redatelja spota, u središtu je kampanje energija koja pokreće Hrvatsku, od energije prirode preko električne energije do energije koja prati sve emocionalne trenutke u ljudskom životu, poput vjenčanja ili rođenja djeteta te energije koju u obavljanju svog zanimanja pokazuju stvarni ljudi iz našeg okruženja poput liječnika, medicinskih sestara, kuhara, balerina, sportaša, generala.

Svi oni su stvarne osobe čija energija pokreće Hrvatsku, baš kao i HEP, koji svojim investicijama pokreće hrvatsko gospodarstvo, a društveno odgovornim projektima i ulaganjima u zajednicu pokreće čitavo hrvatsko društvo. U oglasima u tisku zastupljeni su samo sudionici koji se pojavljuju u TV spotu”, odgovorili su iz HEP-a te naglasili da Lucić nije dobio naknadu za sudjelovanje u reklami.