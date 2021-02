ŠTO FONDOVI RADE S NOVCEM ZA NAŠE BUDUĆE MIROVINE? Trenutni životni standard penzionera je poražavajuć, ima li nade za budućnost?

Prosječna hrvatska mirovina iznosi 2952 kuna, što znači da je prosječna mirovina samo dvjestotinjak kuna veća od službenog praga siromaštva koji je u Hrvatskoj za samca postavljen na 2710 kuna

Premda su mirovinski fondovi povećali vrijednost imovine, pitanje je koliko će to osjetiti budući umirovljenici s obzirom da su današnje mirovine izuzetno niske, a RTL donosi analizu stanja imovine četiri obvezna mirovinska fonda.

U siječnju su obvezni mirovinski fondovi imali nešto više od dva milijuna članova, što je porast od 4480 novih osiguranika, a zahvaljujući uplatama pet posto bruto plaće svakog zaposlenog u drugi mirovinski stup, fondovi raspolažu imovinom koja je narasla na više od 120 milijardi kuna. Ta imovina će služiti za isplatu budućih mirovina svih danas zaposlenih, a mirovinci su samo od prošlog mjeseca ulaganjima prvenstveno u državne obveznice i dionice taj iznos povećali za jedan posto. U prijevodu – postignuta je zarada od milijardu i 176 milijuna kuna.

Gledajući stanje uplata, u siječnju je putem doprinosa iz plaća zaposlenih u obvezne mirovinske fondove uplaćeno 556 milijuna kuna. Interesantno je da je to jedan i pol posto manje u odnosu na prošli siječanj, unatoč porastu broja osiguranika koji uplaćuju taj novac. Istovremeno su fondovi isplatili nešto više od 90 milijuna kuna, čak 66 posto više nego lani u istom razdoblju.

Najveća skupina umirovljenika je – siromašna

No, premda se radi o milijunskim iznosima, iz perspektive jednog prosječnog hrvatskog umirovljenika to ne izgleda baš tako dobro. Prosječna hrvatska mirovina iznosi 2952 kuna, što znači da je prosječna mirovina samo dvjestotinjak kuna veća od službenog praga siromaštva koji je u Hrvatskoj za samca postavljen na 2710 kuna. Poražavajući je podatak da više od pola milijuna umirovljenika preživljava s mirovinom ispod praga siromaštva. Mirovinu do najviše 1500 kuna ima 120 tisuća umirovljenika, a neki imaju i tek 500-njak kuna mjesečno.

Najveća skupina umirovljenika, njih 487 tisuća, ima mirovinu između 1500 i tri tisuće kuna. Većina njih također je ispod granice siromaštva, odnosno siromašni su.

Idućih 250 tisuća je u razredu između tri i četiri i pol tisuće kuna, a 111 tisuća umirovljenika prima više od 4500 kuna. Neke, primjerice povlaštene mirovine sežu i preko osam tisuća. U ovaj izračun nisu uključene vojne i braniteljske mirovine, no ukupna slika mirovinskog sustava ne izgleda dobro.

