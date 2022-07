Vlada, HNB i banke danas su potpisali Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućim računima. Podsjetimo, riječ je o tzv. prešutno prihvaćenim prekoračenjima po tekućim računima.

Taj je institut manje reguliran i za potrošače u pravilu skuplji nego tzv. dopuštena prekoračenja, pa je i zamišljen više kao iznimka, ali je postao dominantan, a uz dosta buke s rješavanjem tog problema počelo se prije godinu dana.

Primorac: Želimo da se dopuštena prekoračenja vrate kao dominatnan proizvod na tržištu

"Vama je već jako dobro poznto da su na tržištu prešutna prekoračenja postala dominantan proizvod. To je proizvod koji je slabije reguliran, skuplji za korisnike prekoračenja i temeljem toga se ukazala potreba da se pomogne građanima i da se reguliraju prešutna prekoračenja odnosno da se dopuštena prekoračenja vrate kao dominantan proizvod na tržištu. To ćemo učiniti ovim memorandumom. Pristupili smo rješavanju ovog problema. Rješenja su utemeljenja na načelima transparentnosti", kazao je ministar Primorac.

"Potpisivanjem Memoranduma će se potrošačima omogućiti kvalitetnijeg, uređenijeg proizvoda nego što su prešutna prekoračenja, ali i bolje informiranje prilikom ugovaranja prekoračenja", dodao je.

Neće se ukidati prešutna prekoračenja bez zahtjeva potrošača

"Važno je naglasiti da se prešutna prekoračenja se neće ukidati bez zahtjeva potrošača. Niti će doći do njihovih smanjivanja. Nakon potpisivanja s 13 banaka bit će provedeni koraci. Postoji razrađen čitav niz njih. Najkasnije do kraja lipnja 2023. banke će ponuditi građanima prelazak na dopušteno prekoračenje i ono što je važno, banke neće moći prodavati potraživanja po osnovi prešutnih prekoračenja niti njima raspolagati na bilo koji način dok im ne omoguće prelazak na dopuštena prekoračenja", rekao je Primorac.

Vujčić otkrio o kolikim se uštedama radi

"Već pretprošle godine smo detektirali problem migracije s dopuštenih na prešutna prekoračenja. Banke će do 30. lipnja dogodine svima ponuditi prelazak na dopušteno prekoračenja. Ono što je važno je da prelazak na dopušteno prekoračenje ograničava niži trošak za potrošače i osigurava bolje informiranje i garanciju ročnog izlaženja iz minusa koje nije garantirano kod prešutnih. Ako se pitate kolika je to ušteda, ovisi o potrošaču. Što je veći minus odobren, to je veća godišnja ušteda primjenom nove kamatne stope unutar dopuštenog prekoračenja. Ako se radi o većini ljudi koji imaju dopuštena ili u ovom trenutku prešutna prekoračenja do 10 tisuća kuna i ako bi koristili tijekom cijele godine minus, radi se o uštedama od 240 kuna otprilike. Naravno, ovisi od potrošača do potrošača", rekao je Boris Vujčić, guverner HNB-a.

Nema prodaje potraživanja

Kao što smo već naveli, cilj Memoranduma je zapravo vratiti dopuštene “minuse” kao dominantan proizvod. Tako se njime predviđa da se od 1. kolovoza propiše granični iznos prekoračenja za izračun efektivne kamatne stope (EKS), u visini 10.000 kuna.S početkom rujna slijedi primjena ograničenja EKS na te “minuse”, a najkasnije do sredine 2023. banke korisnicima moraju ponuditi prelazak na tzv. dopuštene. Dotad, a najkasnije 12 mjeseci od ponude za prelazak, samo iznimno banke će smjeti mijenjati ili ukinuti postojeće prešutno.

Dok se potrošaču ne omogući prelazak na dopušteno neće se moći prodavati ta potraživanja, a u slučaju izmjene ili ukidanja tog prekoračenja mora se omogućti obročna otplata u najmanje 12 mjesečnih obroka te uz primjenu kamatne stope koja nije viša od one na dopuštene minuse.

Ubuduće će banke potrošaču prvo morati ponuditi dopušteno prekoračenje, a “prešutno” se ograničava na prosječan redovni mjesečni priljev.