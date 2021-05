‘ŠTO DA MI SRBI JOŠ UČINIMO DA SE OVO NE DOGAĐA?’: Predsjednik vukovarskog SDSS-a tvrdi da se incidenti često događaju u gradu

Ta skupina mladića se odvojila od službene pa ih je policija pratila da vide kamo će otići i što će napraviti

Predsjednik vukovarskog SDSS-a, Srđan Kolar, komentirao je jučerašnji sramotni ispad u Borovu Selu, kada je navijačka skupina izvikivala sramotne uvrede na račun Srba.

“Nažalost, u gradu Vukovaru takve stvari se vrlo često događaju, samo mali broj incidenata završi u medijima. Mi smo radili istraživanje, više od 70 posto takvih slučajeva dogodilo se unazad dvije i pol godine”, rekao je Kolar za N1.

UHIĆENO 14 OSUMNJIČENIH ZBOG INCIDENTA U BOROVU: Urlali su ‘Ubij Srbina. Oj hrvatska mati, Srbe ćemo klati’; Slijede kaznene prijave

Policija ih pratila da vide što će napraviti

Od policije su jučer tražili objašnjenje, a oni su im objasnili da se ta skupina mladića odvojila od službene, koja je došla odati počast dvanaestorici redarstvenika ubijenih u Borovu Selu te da ih je policija pratila da vide kamo će otići i što će napraviti.

“Kad je policija procijenila trenutak da postupaju, došle su i druge policijske snage i uhitile mladiće. Neki su pobjegli, ali su izdani nalozi drugim policijskim postajama da ih uhite. Mogu reći da je policija stvarno bila, barem prema nama, vrlo korektna”, rekao je Kolar.

INCIDENT U BOROVU: Grupa muškaraca u pratnji policije urlala ‘Ubij Srbina’, desetak ih je privedeno

‘Ovdje Srbi zavrjeđuju da ih se poštuje’

“Kad su Srbi u Hrvatskoj u pitanju, naš potpredsjednik Vlade bio je na obilježavanju Oluje u Kninu, što nije naišlo na odobravanje srpske zajednice, ali on je bio svjestan toga i svejedno je to učinio. Što da mi više učinimo da do ovoga ne dođe? A neće se ništa učiniti”, rekao je Kolar.

Upitan bi li Srbi trebali ukloniti spomenik Vukašinu Šoškočaninu, zapovjedniku pobunjenih Srba koji je i naložio ubojstvo dvanaestorice hrvatskih redarstvenika, Kolar je rekao: “Ne moramo mi sklanjati spomenike, ne moramo se ponašati na način da smo uvijek krivci. Ovdje Srbi žive stoljećima, imaju svoja prava, a ne mogu ih konzumirati. Ovdje Srbi zavrjeđuju da ih se poštuje.”

NAČELNIK OPĆINE BOROVO: ‘Sutra šaljemo zahtjev ministru Božinoviću, tražimo odgovornost. Što je radila policija?’