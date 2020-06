‘ŠTO DA ISTRAGA NIJE PUKLA?; Analitičarka Net.hr-a o Plenkovićevoj odgovornosti: ‘Kako vam se može dogoditi Josipa Rimac?’

Da istraga nije pukla, bi li sve otišlo dalje ili nikad ne bi izašlo na vidjelo. Premijera treba pitati o tome po zapovjednoj odgovornosti, on je predsjednik Vlade i stranke u kojoj su se događale takve stvari, navodi Đurđica Klancir

Novinarka Net.hr-a Đurđica Klancir gostujući u N1 studiju uživo izjavila je da bi premijera Andreja Plenkovića trebalo pitati kako mu se mogla dogoditi Josipa Rimac. Komentirala je aktualnu aferu “Vjetroelektrane”, rekla je da HDZ priču oko Rimac i vjetroelektrana pokušava svesti na to da traje istraga, nema komentara i da to nema veze s HDZ-om, javlja N1.

“Krivo, ne moraju komentirati istragu, nego kako funkcionira vlada i stranka. Državna tajnica nazva druge pomoćnice i državne tajnice, zvalo se u Banske dvore, kao jedan uhodani mehanizam. I HDZ i Vladu treba pitati što je to i kako je do tog došlo“, kaže Klancir i pita se da istraga nije pukla, bi li sve otišlo dalje ili nikad ne bi izašlo na vidjelo. “Premijera treba pitati o tome po zapovjednoj odgovornosti, on je predsjednik Vlade i stranke u kojoj su se događale takve stvari“, dodala je.

Klancir se pita i je li to dio sustava sklon Milijanu Brkiću i Tomislavu Karamarku te jesu li potezi od tamo doveli do ovakvih ishoda. “Vidimo sada da dio HDZ-a ne želi pristati na to da je Rimac doista kriva, a dio HDZ-a se ljuti jer je krenula suviše jako. Naime, tolerira se određena snalažljivost, a sada je prešla granicu, pretjerala“, kaže i zaključuje da tu nema pretjerane osude jer unutar stranke se tolerira umrežavanje, pomaganje svojima.

Afera je naštetila Plenkoviću

Klancir smatra da je afera naštetila Plenkovićevom pokušaju da zagrabi na izborima izvan HDZ-a i da ovu Vladu predstavi kao najbolje rješenje za Hrvatsku. “Plenkovića treba pitati: Kako vam se može dogoditi Rimac?“, kaže Klancir.

Oporbi sada, tvrdi, nedostaje vidljivosti te da je trebalo uspostaviti Vladu u sjeni. Za nezavisne kandidate na listama, kaže da će im biti teško i da svi padaju na konkretizaciji svojih ideja.

Program HDZ-a sličan SDP-ovu?

Ne sumnja da će program HDZ-a, koji se planira objaviti idući tjedan, biti vrlo sličan SDP-ovu i da će unutra stajati borba protiv korupcije. „A 6,7 HDZ-ovih dužnosnika se organizira, dogovara odgode uredbe, i stranka ne pokazuje namjeru to riješiti“, rekla je.

Dodala je da je kupoprodaja osoba već počela pa da nemamo razloga vjerovati da će biti drugačije i u novom sazivu Sabora. “Kada gledate te liste i sastave koalicija, nema tu promišljenog angažmana, to je sklepano na brzinu, pitamo se kakva je opstojnost tih formacija? Nikakva“, ističe i zaključuje da je kupovine vijećnika bilo uvijek ali da ih je Plenković institucionalizirao u visokoj politici i učinio to društveno prihvatljivim.

