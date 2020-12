ŠTO ĆEMO TO PLATITI 48 MILIJUNA KUNA? Je li novi skupocjeni nacionalni sustav za krize potreban ili će netko na tome dobro zaraditi?

Novi nacionalni sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama bi trebao zaživjeti najkasnije krajem 2022. godine

O svim većim opasnostima koje im prijete, građani Hrvatske i njezini gosti trebali bi ubuduće biti obaviješteni putem SMS poruke. Riječ je o nacionalnom sustavu za rano upozoravanje i upravljanje krizama koji nabavlja MUP i to po vrtoglavoj cijeni.

Što ćemo to platiti 48 milijuna kuna? Građane Hrvatske ništa ne smije iznenaditi. Kao da su se tim starim, parafraziranim sloganom, sloganom vodili u MUP-u. U slučaju potresa, poplave, epidemije, požara, zagađenja, nuklearne nesreće, informacija stiže SMS-om, javlja RTL.

STIŽE SUSTAV OD 48 MILIJUNA KUNA: Građani će SMS-om biti upozoreni na požar, poplavu i potres

Upozorenje da se nešto loše sprema

“Prvenstvena namjena sustava je unaprijed obavijestiti građane da se nešto loše sprema. Nažalost, za potres nemamo mogućnost predviđanja pa onda za potres nećemo moći poslati obavijest unaprijed, ali ćemo, u ne daj Bože, situacijama da se potres dogodi moći poslati građanima informaciju gdje mogu potražiti neku pomoć, gdje se dijeli hrana ili voda ili što već bude potrebno”, rekao je Davor Spevec iz ravnateljstva Civilne zaštite.

Natječaj je u tijeku, a posao je vrijedan oko 48 milijuna kuna i to bez PDV-a. 85 posto tog novca osigurano je iz EU fondova. “Možda se čini o velikom iznosu, ali radi se o zahtjevno projektu koji sadrži i puno hardvera, informatičke opreme i složeni softver koji mora obrađivati veliku količinu podatka u realnom vremenu”, poručio je Spevec.

Hrvatska kasni

Iz ureda za upravljanje hitnim intervencijama Grada Zagreba kažu da su takav sustav predlagali prije deset godina, ali nije bilo sluha. Smatraju da Hrvatska i u ovom slučaju kasni.

“Naravno da bi bilo dobro kad bi to postojalo, ali da li će to biti. Da li se taj program uzima da bi taj program nešto pomogao ili se taj program uzima da samo zato da bi netko uzeo proviziju to ćemo vidjeti kad prođe vrijeme”, rekao je Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

Sustav bi trebao zaživjeti najkasnije krajem 2022. i rad olakšati svim žurnim službama. “Taj sustav je apsolutno pozitivan i za svaku pohvalu i moderan i to je nešto što se danas u svijetu modernih komunikacija naveliko koristi. Ono što nama seizmolozima trenutno tu nije jasno je dio koji se tiče našeg posla odnosno nismo ništa ni dogovarali ni rješavali niti modelirali”, izjavio je Krešimir Kuk, seizmolog.

Svi se nadaju da se sustav, koliko god skup bio, ipak neće često upotrebljavati.