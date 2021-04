‘ŠTO ĆEMO SAD? TREBAMO LI SE VRATITI?’ Njemački gosti u Istri iznenađeni odlukom o stavljanju Hrvatske u crvenu zonu

Njemački gosti koji dolaze pitaju se trebaju li slušati svoju vladu

U Istri je ponovno nastala turistička pomutnja baš kao i prošle godine. Njemačka je preko noći maknula Istru sa zelene zone. Dogodilo se to nakon što je većina njemačkih turista počela početkom tjedna dolaziti, dok se dobar dio dolazaka i danas očekivao.

Nijemci koji su došli u Istru ne znaju što im je činiti te trebaju li se vratiti ili ne. Njemački gosti koji dolaze pitaju se trebaju li slušati svoju vladu, piše Jutarnji list. Istra privlači turiste jer je bila jedina strana autodestinacija gdje su mogli putovati bez obaveze da nakon povratka moraju proći kroz karantenu od pet dana. Mnogim obiteljima i ljubiteljima kampiranja to je bilo jako privlačno pa su se zato za dolazak u Istru odlučili u posljednji tren.

“Da smo i dalje ostali zeleni, naš bi kamp danas bio popunjen do kraja. Otvoreni smo cijele zime, i stalno se nešto događa, ali ovo je ipak bio nešto veći dolazak. Kako se dogodilo to što se dogodilo, ljudi koji su danas trebali doći, otkazali su buking, a oni koji su došli prije par dana odlučili su otići. Tako da kod nas imate masovniji odlazak Nijemca kućama”, rekao je za Jutarnji List Adriano Ukušić, vlasnik obiteljskog kampa u Funtani.

ŠTO OČEKIVATI OD OVE SEZONE? Zaboravite na masovni turizam, stručnjaci tvrde: ‘Funkcionirat će samo jedan oblik putovanja’

‘Ako se situacija do petka smiri mogli bi nas skinuti s crvene liste’

Situacija je šarolika i kod privatnih iznajmljivača. Šef Turističke zajednice Istre, Denis Ivošević, prije 20-ak dana najavio je da bi Njemačka Hrvatsku mogla za Uskrs ugodno iznenaditi. No, nije mogao točno reći što će se dogoditi.

“Odmah sam zvao graničnu policiju da vidim kakva je situaciji na granici. U petak do podneva nije bilo masovnih odlazaka, čak imam informaciju da Nijemci i dalje pristižu. Po njemačkim statistika Istra danas ima incidenciju 53 oboljelih na 100.000 stanovnika, to je 3 više od granice za zelenu zonu i varijantno su odluku donijeli ponukani time. Isti tako situacija nije bajna ni u našem okruženju – u Italiji, Sloveniji, na Kvarneru. No, ako se situacija smiri do idućeg petka, možda bi nas onda mogli opet skinuti s crvene liste. No, otom potom. Ono što je bitno je da smo u noći s četvrtak na petak imali 10.000 gostiju od čega je 60 posto Nijemaca. To je odlična vijest koja nam pokazuje kakvo je raspoloženje tih gostiju za putovanja i dolazak u Istru te da od njih možemo puno očekivati”, rekao je Ivošević za Jutarnji list.

STIŽU NAM TMURNE NAJAVE: Hrvatska se ove sezone može oprostiti od talijanskih turista? ‘Nema interesa, sve je mrtvo…’

Većinom su došli Nijemci iz južnih pokrajina te su im i kampovi, kuće za odmor i hoteli bili podjednako privlačni. Domaći gosti drugi su po brojnosti, a na trećem mjestu nalaze se Austrijanci. Situacija s Njemačkom pokazala je koliko će biti važno imati dovoljno punktova za testiranje turista te da što prije budu postavljeni. To neće biti potrebno za sada.

Ivošević kaže da razlog leži u tome što će gosti iz Njemačke, koji odluče ostati, morati u petodnevnu karantenu kada se vrate u svoju državu. Isto tako, kod kuće će morati napraviti brzi antigenski test. Ivošević je najavio da će vrlo brzo u Istri biti postavljeno 50 punktova za testiranje zbog izbjegavanja kaosa u Zavodu za javno zdravstvo.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.