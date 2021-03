ŠTO ČEKA MLADE? U planu je novo masovno okupljanje; Božinović: ‘Kontrola je stvar taktike, to se ne najavljuje’

‘Poruka je da se ta neformalna druženja koja su prepoznata kao jedan od oblika širenja koronavirusa, da od toga ljudi odustanu u mjeri u kojoj je to moguće’

Na današnjoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite bilo je govora o najavljenom postrožavanju kontrola spontanih javnih okupljanja u Zagrebu i tome što će biti večeras kod HNK-a gdje se mladi masovno okupljaju i zabavljaju. Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera, Davor Božinović, objasnio je da je to stvar taktike.

“Tu surađuju i Civilna zaštita, komunalna služba, policija, to je sad stvar taktike. Oni će razgovarati o tome kako to izvesti, a to nije nešto što se najavljuje prije nego što se dogodi. Poruka je da se, kad postoje mogućnosti da se sjedne na terase, ta neformalna druženja koja su prepoznata kao jedan od oblika širenja koronavirusa, da od toga ljudi odustanu u mjeri u kojoj je to moguće”, rekao je Božinović.

