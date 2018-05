ŠTO ĆE REĆI PLENKOVIĆ? Objavljeni mailovi velik su problem za vladu, kako će se ovaj put izvući?

Premijer Plenković trebao bi, iza 15 sati, prokomentirati danas objavljene mailove između ministrice Dalić te nekoliko savjetnika koji su, prema korespondenciji, bili dijelom stvaranja Lex Agrokora.

Nakon što je Index jutros objavio prepisku ministrice Martine Dalić s nekoliko savjetnika i odvjetnika među kojima je bio i Ante Ramljak, koji je naknadno postao izvanredni povjerenik Agrokora, a koji su, sukladno viđenim porukama, dogovarali kako će izgledati Lex Agrokor. Bilo je tu i proslijeđivanja povjerljivih informacija, ali i potvrda da je premijer Plenković znao sve što se događalo u toj situaciji.

Oporba se odmah ustala te automatski tražila razrješenje ministrica gospodarstva, a neki su tražili i Plenkovićevu ostavku, smatrajući ovo najvećom aferom sadašnje vlade.

‘Ovo zasigurno ne može biti zanemariva aferica. Ako je točno što je objavljeno, radi se o najvećoj pljački Hrvatske. Dalić bi to trebala što prije razjasniti – ili podići kaznene prijave protiv onih koji su to objavili ili pomoći premijeru i podnijeti ostavku. Ovo ponašanje je nedopustivo i dokaz da se radi o smišljenoj pljački 500 milijuna kuna’, rekao je HSS-ov Krešo Beljak.

Gordan Maras smatra da je bahato ponašanje s mailovima dovoljno za smjenu Martine Dalić, no on osobno misli da u svemu ima i osnova za kazneno djelo. ‘Tražim od državnog odvjetnika da otvori slučaj i utvrdi je li se Martina Dalić ogriješila o zakon, za što ja osobno smatram da ima elemenata kaznenog djela. Neki se ponašaju kao da je Hrvatska njihova prćija’, rekao je Maras.

U jednom trenutku javio se i bivši vlasnik koncerna, Ivica Todorić, koji je iz Londona poručio da Hrvatskom ne upravlja Vlada nego Plenkovićevo tajno društvo te se obračunao s s premijerom, njegovom najbližom suradnicom i njihovim partnerima.

‘Svi smo vidjeli predstavu s Ramljakom, Plenković ga je štitio do zadnjega atoma snage. Zašto? Da li on zna nešto što ne smije u javnost? Naravno da zna, zna sve na što sam mjesecima upozoravao, do tančina. Kada je “društvo” uvidjelo da Ramljaka nije produktivno više braniti, nisu mogli sakriti činjenicu da ne žele, odnosno ne smiju, nikoga sa strane pustiti u društvo. Plenkoviću zašto, što bi se moglo otkriti (saznati, vidjeti)?’, napisao je Todorić, između ostalog.

