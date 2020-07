ŠTO ĆE PRVO NAPRAVITI USPIJU LI OSVOJITI VLAST? Pogledajte koja su tri najvažnija obećanja vodećih političkih opcija

Čim se gospodarstvo stavi na putanju rasta, u SDP-u obećavaju povećanje plaća i mirovina uz rasterećenje gospodarstva i to podizanjem osobnog odbitka s 4000 na 5000 kuna, povećanjem obiteljske mirovine

Predizborna obećanja i izborni programi vrlo često se izjalove. Novinari Večernjeg lista stoga u upitali vodeće političke opcije koja su to tri obećanja koja smatraju najvažnijima i od kojih ne planiraju odstupati.

Iz HDZ-a kao prvo svoje obećanje naveli su donošenje zakonskog okvira za obnovu Zagreba, kao i donošenje interventnih mjera za smještaj građana i popravak hitnih oštećenja izazvanih potresom.

Nakon što su proteklih mjeseci, kažu u HDZ-u, uz borbu za zdravlje građana, pomogli više od 100 tisuća poslodavaca i 600 tisuća radnika s 5,6 milijardi kuna, obećavaju da će nastaviti i s novim mjerama za očuvanje radnih mjesta, uz poticanje investicijskog ciklusa i ubrzano korištenje fondova EU. Obećavaju da će se i na europskoj razini snažno zalagati za to da Hrvatska u idućih 7 godina ima na raspolaganju gotovo 22 milijarde eura iz novog Višegodišnjeg financijskog okvira i Instrumenta za oporavak EU za prevladavanje krize izazvane pandemijom COVID-19.

Treće obećanje je nastavak rada na postizanju ekonomske suverenosti Hrvatske što uključuje samodostatnost u proizvodnji hrane i energije, a prvi korak u tom smjeru, kažu, bit će usvajanje nove dugoročne strategije za razvoj poljoprivrede, kao i poticanje izvoza. Nastavit će porezno i administrativno rasterećivati građane i gospodarstvo.

SDP-u prioritet stavljanje virusa pod kontrolu

U SDP-u kažu da je prvo obećanje stavljanje virusa pod kontrolu. To treba, kažu u SDP-u, biti prioritet što podrazumijeva i nove ljude u Stožeru civilne zaštite. Struka, kažu, treba postati koncentrirana na cilj, a politički utjecaj na struku treba svesti na najmanju mjeru. U SDP-u kažu da Vlada mora odraditi što treba u sigurnosnom smislu, ali ključno je da struka bude ta koja će voditi proces bez političkih pritisaka.

Drugo obećanje jest da će donijeti paket mjera za sanaciju posljedica koronakrize, a koji će obuhvaćati zakon o moratoriju. U set mjera spadaju i one vezane za likvidnost te tvrde da novac iz financijskih institucija, neovisno je li riječ o državnim ili poslovnim bankama, hitno mora doći do poduzetništva. U to spadaju i mjere za građane poput naknada koje su planirali za umirovljenike, socijalno potrebite i nezaposlene, ali i zakon o obnovi grada Zagreba i okolice od posljedica potresa.

Čim se gospodarstvo stavi na putanju rasta, u SDP-u obećavaju povećanje plaća i mirovina uz rasterećenje gospodarstva i to podizanjem osobnog odbitka s 4000 na 5000 kuna, povećanjem obiteljske mirovine i povećanjem mirovine za puni radni staž na najmanje 70 posto prosječne osobne plaće u razdoblju od 40 godina.

Domovinski pokret: ‘Želimo vratiti narod na političku scenu’

Domovinski pokret, kažu, želi razbiti politički duopol HDZ-a i SDP-a koji godinama zbog osobnih interesa blokira razvoj Hrvatske. Prvo im je obećanje zato, kažu, da vrate narod, kao jedinog sigurnog čuvara Hrvatske, na političku scenu. Tražit će izmjene Ustava i Zakona o referendumu tako da je za raspisivanje referenduma dovoljno 150.000 potpisa koji će se prikupljati u roku od mjesec dana. Smanjenje poreza A kako bi glas građana više vrijedio i na izborima, u Domovinskom pokretu traže i promjenu izbornog sustava jer vjeruju da će preferencijsko glasanje dovesti prave ljude u politiku.

S obzirom na gospodarsku krizu, drugo im je ključno obećanje spas gospodarstva, odnosno ekonomski boljitak i viši životni standard građana. Imaju, kažu, iskustvo i znanje iz realnog sektora, i gospodarstvo žele razvijati kroz četiri grane – obnovu poljoprivrede, pokretanje industrije, transparentnost i digitalizaciju te povratak hrvatske dijaspore koja se dokazala u svijetu, a ima domoljublje, znanje i sposobnost.

Navode da postoji niz mjera kako to postići, poput smanjenja udjela proračunske potrošnje u BDP-u za jedan postotak u svakoj godini mandata, čime bi se, naglašavaju, osigurao ostanak 15 milijardi kuna u privatnom sektoru, smanjenje poreza i parafiskalnih nameta, kao i represije poreznog sustava i državnog inspektorata prema gospodarstvu i poduzetništvu, stvaranje održivog modela samodostatnosti u proizvodnji hrane… Treće izborno obećanje im je borba za svetost Domovinskog rata te borba da Srbija plati odštetu hrvatskoj državi, jer bez ratne odštete, kako kažu, nema ni istine ni pravde, piše Večernji.