ŠTO ĆE OSTATI OD HRVATSKOG TURIZMA? Nijemci sa skepsom gledaju našu strategiju; Hvale zemlju za koju misle da je bolja od nas

Nakon što je savezna vlada od nedjelje (11. 4.) na popis zemalja s visokom korona-incidencijom stavila i dvije popularne destinacije (Tursku i Hrvatsku), tisak se bavi pitanjem kako bi mogla izgledati ljetna sezona, prenosi DW. “Njemačka vlada je od 11. travnja zbog jako visokog broja infekcija koronavirusom stavila Tursku, Hrvatsku, Ukrajinu i Armeniju na popis zemalja s visokom incidencijom, a pravila putovanja su lagano zaoštrena” – piše na svojoj internetskoj stranici minhenski list Süddeutsche Zeitung (SZ).

U praksi to znači dodatne komplikacije samo za one ljude koji se kopnenim putem vraćaju u Njemačku. Oni moraju predočiti negativni korona-test. A ljudi koji putuju zrakoplovom ionako se generalno moraju testirati prije svog leta, objašnjava SZ. Kao „područja s visokom incidencijom” Njemačka označava one zemlje u kojima je broj novih infekcija na 100.000 stanovnika u posljednjih sedam dana veći od 200. To je u ovom trenutku slučaj u nešto više od 40 zemalja svijeta.

Zbog trećeg vala korone u Hrvatskoj (i nekim drugim zemljama južne Europe) su turistički menadžeri već otpisali predsezonu. Broj gostiju je preko uskrsnih blagdana bio još manji od (ionako loše) 2020. Sve nade se sada polaže u ljetnu sezonu. Ali kako bi ona mogla izgledati usprkos koroni? Tim se pitanjem u svom aktualnom izdanju pozabavio Die Welt.

Berlinski list piše da južnoeuropske zemlje „žele stvoriti povjerenje za turizam uz pomoć testova, cijepljenja i opreznog otvaranja”. Ali ipak i dodaje da od te strategije neće biti ništa bez podrške EU-a. Die Welt piše kako Nijemci, poznati kao turistički prvaci svijeta, jedva čekaju na trenutak da mogu planirati ljetni godišnji odmor – „ali i ljudi na jugu Europe, na destinacijama koje su najdraže Nijemcima, nestrpljivo čekaju na kraj trećeg vala pandemije kako bi turisti konačno mogli doći”. Die Welt napominje da ekonomija mnogih od tih zemalja dobrim dijelom ovisi o turizmu.

Strategija za ljetnu sezonu

A da bi sezona uspjela i bila bolja od prošlogodišnje treba puno testirati, kampanja cijepljenja mora biti uspješna, a osim toga bit će potrebna i međunarodno priznata potvrda, piše berlinski dnevnik. Kao pozitivan primjer Die Welt ističe Grčku: „Već u siječnju se premijer Mitsotakis zauzeo za uvođenje covid-propusnice koja bi trebala omogućiti sigurna putovanja unutar EU-a. Uzor je bila takozvana zelena putovnica, koju je uveo Izrael i kojim je svojim cijepljenim građanima vratio dio slobode kretanja”. I Bugarska i Austrija su se u Bruxellesu zalagale za usvajanje tog koncepta od 1. lipnja, piše njemački list. Kako osobe koje nisu cijepljene ne bi bile zakinute (odnosno diskriminirane), taj bi dokument sadržavao i informacije o PCR i brzim antigenskim testovima, odnosno o tome je li netko prebolio COVID 19.

Ta bi propusnica bila temelj slobodnog putovanja, napominje Die Welt – ali kako bi mogao izgledati odmor na licu mjesta? To upravo testiraju neke zemlje. Kao primjer opet se navodi Grčku: u tu zemlju u ovom trenutku smiju doputovati turisti iz Izraela, odnosno ljudi koji su primili obje doze cjepiva i oni koji prilikom ulaska u Grčku predoče negativni korona-test. Za njih onda ne vrijede pravila o obaveznoj karanteni.

Grčki covid-free otoci

Još jedan važan element grčke strategije – trenutno se cijepe svi (punoljetni) žitelji grčkih turističkih otoka, kako bi se „kreiralo” covid-free turistička mjesta. Italija je, piše Die Welt, promijenila prioritete cijepljenja kako bi također stvorila pretpostavke za „siguran turizam”. Talijani su bili spremni kopirati grčku ideju covid-free otoka, od 16 travnja je trebalo početi masovno cijepljenje na Capriju, Ischiji ili Procidi, prenosi Die Welt. Ali toj ideji se usprotivio talijanski povjerenik za kampanju cijepljenja zbog činjenice da mnoge starije osobe još uvijek nisu dobile cjepivo.

Die Welt piše kako „u Portugalu i Hrvatskoj nitko ne mora u karantenu ako predoči negativni korona-test odnosno potvrdu o cijepljenju”. Portugal oprezno otvara svoje otoke, stoji u članku njemačkog lista, po aktualnim pravilima strani turisti smiju putovati na Madeiru i Azore, ako predoče odgovarajuće potvrde (negativni test, potvrdu o antitijelima ili cijepljenju) oslobođeni su pravila o karanteni.

“U Hrvatskoj su iste te potvrde dovoljne da bi se ušlo u zemlju, usprkos činjenici da je broj novih infekcija u toj zemlji više od dva pute veći nego u Njemačkoj”, napominje Die Welt.