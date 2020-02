ŠTO ĆE ODLUČITI ‘ŽETONČIĆI’, IDEMO NA IZBORE? Iako tvrde da se HDZ i Bandić još vole, jedan drugi ‘potres’ bi mogao srušiti Vladu…

Zanimljivo, i Furio Radin je dao jasnu poruku koja se Plenkoviću neće baš svidjeti

Nakon što je gradski HDZ dao presudnih sedam ruku za odbijanje Bandićeva GUP-a, sve glasnije se nagađa kako bi Bandićevi žetončići mogli isto napraviti Plenkoviću u Saboru te odbijati Vladine prijedloge zakona te na koncu izazvati prijevremene izbore.

No, Željko Reiner tvrdi kako nikakvog sukoba nema, kako je vladajuća većina stabilna i uvjerava da nikakvog dramatičnog sastanka s Milanom Bandićem, Andrejem Plenkovićem i Dragom Prgometom.

ČOVJEK KOJI VEĆ DUŽE VRIJEME UPOZORAVA NA MILANA BANDIĆA: ‘On je sada kao ranjena životinja; nepredvidljiv i opasan’

HDZ-ovcima u Holdingu siguran posao

“To su insinuacije s namjerom da se poremeti vladajuća većina, ali ona je vrlo čvrsta i izdržat će ovaj mandat do kraj”, naglasio je Reiner koji tvrdi i kako se HDZ-ovci zaposleni u Holdingu ne moraju plašiti za svoje fotelje.

“Koalicijski partneri imaju o nekim stvarima različite stavove. Nema razloga da se stvaraju dojmovi izvanrednih situacija”, rekao je u HRT-ovom Otvorenom.

SDP-ovac Arsen Bauk je skrenuo pozornost na drugi politički potres koji bi puno lakše mogao izazvati prijevremene izbore,

“Parlamentarni izbori više će ovisiti o rezultatima unutarstranačkih izbora u HDZ-u, nego o bilo čemu”, zaključio je.

HDZ-OVKA IZ OMIŠLJA SE ODMETNULA, OČITALA BUKVICU I PLENKOVIĆU I IZAZIVAČIMA: ‘Ja svojim građanima neću prodavati bajke, udostojite se…’

‘Najsramotniji saziv Sabora’

Mostovac Marko Sladoljev bio je prilično oštar

“Oni će se okupiti sljedeći petak i izglasati zakone koje imaju. To nikada nije bilo upitno. Nisam u politici dugo, ali sam vidio kako se tih 80 ljudi uvijek pojavljuju u Saboru, dignu ručice i idu doma do sljedećeg petka, rekao je i dodao kako će ovaj Sabor biti zapamćen kao najsramotniji saziv Sabora u hrvatskoj povijesti. Bit će poznat po žetončićima i trgovačkoj većini”, rekao je i tražio od Reinera da se izjasni misli li on kako Bandić dobro vlada Zagrebom.

No potpredsjednik Sabora je eskivirao odgovor. “Bandića su šest puta izabrali građani grada Zagreba na demokratskim izborima. Netko tko je izabran na demokratski način, samo se demokratskim načinom može osporiti. To što netko misli na određeni način, to je slobodna procjena”, istaknuo je Reiner.

PLENKOVIĆEV STOŽER IZVUKAO ADUTA IZ PROŠLOSTI? Optužili Miru Kovača: ‘On se srami svojih stajališta’

‘Predugo su podržavali Bandića’

Na to mu je uzvratila Ankica Mamić, stručnjakinja za odnose s javnošću.

“Predugo su ga podržavali, što se tiče GUP-a. Vidi se da su građani zasićeni vladavinom Milana Bandića. Slažem se da je demokratski izabran , ali svaki dužnosnik opstaje na vlasti bilo voljom građana i dobrim obavljanjem poslova, bilo slaganjem različitih političkih trgovačkih koalicija”, rekla je i dodala kako su građani u 18 godina vladavine gradonačelnika doživjeli puno poniženja.

No i ona se slaže da neće biti prijevremenih izbora, ne zato što Bandić to možda ne bi htio nego iz prilično prizemnog razloga – njegovi žetončići bi htjeli dočekati kraj mandata.

Predstavnik drugog koalicijskog partnera, Furio Radin istaknuo je kako su sve koalicije nestabilne ‘kao što su nestabilne stranke koje ih čine’, te kako u klubu nacionalnih manjina svatko glasa prema svojoj savjesti.

“Mi smo uz Plenkovića zato što smo za lijevi centar, a ne za desnicu”, znakovito je poručio Radin.