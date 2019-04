ŠTO BI BILO DA DANAS BIRAMO PREDSJEDNIKA? Kolindi potpora drastično pala, a pogledajte kome raste

Iako se uopće ne pojavljuje u javnosti bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović i dalje je drugi izbor

Nakon što je jučer objavljeno istraživanje CRO Demoskop o političkim strankama i političarima te prve prognoze za Europske izbore, koji agencija Promocija plus provodi za RTL, danas je objavljeno i istraživanje agencije Promocija plus o preferencijama kandidata za predsjednika Republike.

Prema rezultatima istraživanja preferencija kandidata za predsjedničke izbore, da se danas održavaju predsjednički izbori pobjednika bi ponovno donio drugi krug. Aktualna predsjednica i dalje najbolje stoji, no potpora joj pada već četvrti mjesec zaredom, a približavaju joj se Zoran Milanović i Dalija Orešković.

Grabar-Kitarović pada, Milanović blago raste

Kolinda Grabar-Kitarović i dalje najbolje stoji, ali joj potpora i dalje pada. Da se predsjednički izbori održavaju sada, u konkurenciji s potencijalnim kandidatima koji se spominju, Kolindu Grabar-Kitarović zaokružilo bi najviše ispitanika, njih 32,6 posto. No to je gotovo 5 postotnih poena manje nego prošlog mjeseca (37 posto).

Iako se uopće ne pojavljuje u javnosti bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović i dalje je drugi izbor. Nastavlja doduše blago rasti, ali mu tiha kampanja očito odgovara jer ga priželjkuje 19,7 posto ispitanika (19,6 posto u veljači). Znakovito je da on nije izbor za više od 40 posto SDP-ovaca. Dio njih bira Daliju Orešković, koja je također nešto narasla i bira ju 12,5 posto ispitanika (12,3 posto u veljači).

Slično stoji i čelnik MOST-a Božo Petrov, iako raste sada je na 4,4 posto (4,2 posto u veljači). Slijedi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić (4,2 posto u ožujku, 4,5 posto u veljači) koji i dalje nema izgleda za ambicije koje ne skriva, dok jedini kandidat koji je najavio ulazak u utrku najgore stoji.

Bivši MOST-ovac Marko Vučetić (0,9 posto) je pao ispod jedan posto (u veljači 1,2 posto). Ukupno na ostale i neodlučne otpada 7 posto tako da teško mogu ozbiljnije promijeniti poredak.

Gusto u drugom krugu

Rezultati za drugi krug govore da će biti gusto, ako se Milanović odluči kandidirati. U takvom srazu Kolinda Grabar Kitarović pobjeđuje jer ju bira 52,9 posto ispitanika, ali bivši SDP-ov premijer još joj se više približio, zaokružilo bi ga 40,8 posto ispitanika. Nešto više nego prošli mjesec (u veljači 40,2 posto), čime nastavlja trend rasta i četvrti mjesec zaredom, dok i ovdje aktualna predsjednica bilježi pad (u veljači 54,3 posto).

Za razliku od prvog kruga Milanović očekivano uzima više glasova SDP-ovaca, pa i glasove Josipovića i Dalije Orešković, s tim da više od 30 posto njezinih birača bira aktualnu predsjednicu, iako je Orešković politički kapital stekla sukobima s predsjednicom. S druge strane, Karamarkovi glasači u ovakvom srazu ipak biraju HDZ-ovu kandidatkinju. Neodlučnih je 6,3 posto, čak kad bi svi prešli Milanoviću, to bi mu bilo nedovoljno za pobjedu.

Grabar-Kitarović kontinuirano gubi potporu

No, trend koji se iščitava od prosinca do ožujka pokazuje da Grabar-Kitarović kontinuirano gubi potporu. U prosincu je imala 41,1 posto u prvom krugu, a sada ju bira nešto manje od 32,6 posto.

*Istraživanje je provela agencija PROMOCIJA PLUS od 28. veljače do 4. ožujka do 2019. CATI metodom (telefonski) na uzorku od 1300 punoljetna građana Republike Hrvatske. Standardna pogreška uzorka iznosi +/- 2,77 posto, uz razinu pouzdanosti od 95%.