ŠTO AKO TREBATE DOKTORA NEVEZANO ZA KORONAVIRUS? Čitav zdravstveni sustav je na klimavim nogama, evo što kažu doktori

Svi koji boluju od drugih bolesti, sada su u problemima, jer zdravstveni sustav ne funkcionira normalno

Dok je u Hrvatskoj 495 ljudi zaraženo koronavirusom, stotine tisuća drugih boluju od nekih drugih bolesti. Međutim, zbog epidemije su u problemima, jer zdravstveni sustav ne funkcionira normalno. Neki su liječnici bolesni, neki u izolaciji, neki se sada mogu baviti samo koronavirusom. Neki su odjeli u bolnicama prenamjenjeni, brojni su pregledi i operacije otkazane, ovih dana teško je doći i do doktora u domu zdravlja, javlja RTL.

Poseban režim ponašanja

Epidemija koronavirusa u zdravstvene ustanove unijela je poseban režim ponašanja, tako da je minimaliziran broj ljudi koji se u njima nalaze, što je pred vratima ostavilo sve one koji nemaju koronavirus.

“Dobili smo obavijest da ako trebamo obaviti postupke koji su neodgodivi poput promjene kanile ili heparinizacije da to i dalje možemo obaviti u bolnici, no moramo se prethodno telefonski najaviti dan ranije”, izjavila je Ana Alapić, predsjednica Udruge Kolibrići.

Telefonski se treba najaviti i u stomatološke ordinacije. “Prije dolaska molimo nazovite doktoricu ili doktora dentalne medicine i iskreno mu recite svoje stanje jer na taj način štitimo jedni druge”, kazao je Žarko Udiljak iz Hrvatske komore dentalne medicine. Liječnik ili stomatolog telefonski će ocijeniti je li dovoljno hitno da dođete u ordinaciju.

Petrova i Jordanovac izvan funkcije

Nakon što su takve mjere prepolovile dostupnost zdravstvenih usluga, potres u Zagrebu ih je desetkovao. Petrova i Jordanovac privremeno su izvan funkcije. “Ako treba roditi u Petrovoj, rodit će u Petrovoj. Hladni kontrolni pregledi će nažalost morati pričekati. Trudnice koje bi inače išle u Petrovu nek se jave svojim doktorima za idući pregled”, izjavio je za RTL Milivoj Novak, zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb.

Kome nije hitno preporučuje se konzultacija s e-mailom ili telefonom, ovisno o tome koliko će dugo trajati kriza.

U Klinici za plućne bolesti Jordanovac, gdje je jedna od glavnih zgrada teško oštećena potresom, nitko se nije javljao na telefon novinarima RTL-a pa su se uputili na portu.”Pregledi i sve se obavlja na Rebru! Sve, pulmologija kompletno se preselila na Rebro, torakalna kirurgija također. Samo preko Rebra, radiologija, zračenja”, rekao je portir.

Građani prepušteni sami sebi

Onkološke terapije jedine se ne smiju prekidati, ponovio je danas ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare. No sa svojim programom je u potpunosti stao KB Dubrava. RTL je pokušao od ravnatelja doznati što s ljudima koji trebaju specijalističke preglede u toj bolnici, ali je ravnatelj KB Dubrava Srećko Marušić rekao je kako ne može davati informacije.

RTL je pokušao kontaktirati još neke liječnike zaposlene u KB Dubrava, no zamolili su ih za diskreciju. Oni su rekli kako bolnici gravitira 400 do 500 tisuća građana, koji su, bili su iskreni, prepušteni sami sebi. Naime, 15.3. ministar je dekretom zatvorio ovu bolnicu za sve zdravstvene djelatnosti osim za one zaražene koronavirusom. Kako neslužbeno doznaje RTL, u bolnici ih je trenutno dvoje.

U međuvremenu svi oni koji imaju potrebu za nekom zdravstvenom sulugom trebaju se obratiti svojim liječnicima primarne zdravstvene zaštite, koji pak onda nazovu liječnike iz KB-a što da rade. Jedna od liječnica je za RTL iskreno rekla da kako sada stvari stoje ubuduće bi više pacijenata moglo umrijeti od koronarnih bolesti nego od koronavirusa. Ako nemate koronavirus ili umirete zdravstveni sustav je trenutno organiziran tako da ćete doktoru samo telefonom, javlja RTL.

