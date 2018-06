ŠTO AKO SE ZATVORE GRANICE PREMA ZAPADNOJ EUROPI? Božinović kaže da Hrvatska neće postati hot spot država za migrante

Na pitanje o konkretnim mjerama koje će policija provesti s obzirom na novu migrantsku rutu i slučaj u kojemu je dvoje djece, migranata ozlijeđeno u policijskoj akciji, Božinović je rekao kako bi još bilo “prilično neozbiljno govoriti o konkretnim mjerama”.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u nedjelju da, ukoliko zemlje koje su dalje od Hrvatske na migrantskoj ruti prema Zapadnoj Europi zatvore svoje granice za migrante, Hrvatska neće postati ‘hot spot’ država.

Božinović: ‘Hrvatska ima dvije opcije’

Po njegovim riječima, broj vraćenih migranata u Hrvatsku nije velik i zabrinjavajući, no poruka tih zemalja jest da se sve više zatvaraju i da su spremne u potpunosti se zatvoriti ukoliko se broj migranata poveća. “Mi to već mjesecima komuniciramo, razmjenjujemo podatke i spremni smo za svaku eventualnost”, dodao je. “Ako se netko dalje od Hrvatske na ruti prema Zapadnoj Europi zatvori, Hrvatska ima dvije opcije, da ne dopusti ilegalno ulaženje, boravak i kretanje u Hrvatskoj ili da postane ‘hot spot’, a neće postati ‘hot spot'”, istaknuo je ministar u izjavi novinarima u Maksimiru, gdje se u nedjelju održava MUP-ova manifestacija “Biciklirajmo: sigurno i zajedno”.

Na pitanje o konkretnim mjerama koje će policija provesti s obzirom na novu migrantsku rutu i slučaj u kojemu je dvoje djece, migranata ozlijeđeno u policijskoj akciji, Božinović je rekao kako bi još bilo “prilično neozbiljno govoriti o konkretnim mjerama”.”Na dnevnoj bazi analiziramo situaciju, kretanja i mjesta na kojima se nastoji ilegalno prijeći hrvatska granica, no konkretne mjere prvo ćemo podijeliti između sebe i s našim službenicima, jer jer ne bih želio da javnim komuniciranjem tih mjera pomažemo krijumčarima”, ustvrdio je. Uvjerava da je policija spremna reagirati u slučaju svraba kod migranata, s obzirom na informacije da se pojavio u BiH. “Bilo je i ranije takvih informacija, osobito u kampovima u Srbiji. Kontaktirali smo Ministarstvo zdravstva, naši policijski službenici su opremljeni zaštitnim rukavicama i antiseptičkim sredstvima, znaju se procedure ukoliko bi se tako nešto pojavilo”, rekao je.

Božinović o referendumu: ‘To su ozbiljna pitanja o kojima treba voditi ozbiljne razgovore’

Upitan za komentar potpore hrvatske predsjednice inicijativama za referendum, Božinović je rekao da je razumio kako je ona dala načelnu podršku referendumu. “Referendum je ustavna kategorija a što se tiče sadržaja referenduma to je drugo pitanje. Što se tiče ovih konkretnih referenduma, prvo se treba vidjeti jesu li skupljeni potpisi, onda se trebaju verificifati, a nakon toga treba vidjeti što je stvaran sadržaj tih pitanja”, rekao je. “Meni je jasno da u političkom prostoru političari iznose svoja različita stajališta, no sve su to ozbiljna pitanja o kojima treba voditi vrlo ozbiljne razgovore”, istaknuo je. Novinare je zanimalo i što ministar misli o navodnom sastanku predsjednice Republike sa Željkom Markić, no on je rekao kako ne zna za to, pa ga nije komentirao.