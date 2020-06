ŠTO AKO SE NETKO NA GODIŠNJEM ODMORU ZARAZI KORONAVIRUSOM? Evo postoje li pravila na plaži i kako se u tom slučaju ponašati

Ako je bude – postoje preporuke. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kaže – nacrt dokumenta je gotov, o dijelovima se još raspravlja. Ako je zaraženi turist građanin EU – sve je lako

Kako se ponašati u slučaju zaraze turista, postoje li pravila na plaži, i tko snosi troškove testiranja i bolničkog liječenja – početkom idućeg tjedna objavljuju se preporuke za goste i iznajmljivače.

Pitanja je puno, a prije službene objave detalje dokumenta za RTL Danas otkrio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Ljeto 2020. i korona – sezona. Polako i s razmakom – stižu turisti.

“Daleko je to od optimizma, ali ima rezervacija. Još su uvijek to auto-destinacije za sad uvijek. Češka, Poljska, Njemačka, Austrija i Mađarska. Što će sad biti kad se otvore avionske linije, hoće li biti malo bolje – vidjet ćemo. Nadamo se koliko toliko uspješnoj sezoni bez bolesti”, ističe iznajmljivač iz Splita Ante Glavaš.

Ako je zaraženi turist građanin EU – sve je lako.

Sve troškove preuzima HZZO

“Sve njegove troškove preuzima naš HZZO i plaća sve troškove liječenja i dijagnostike i nakon toga refundira iznos od matičnog osiguranja osobe koja je s područja EU. Ako se radi o trećoj zemlji; treba vidjeti hoće li njegovo osiguranje to platiti, ima li on potvrdu za to, pregovara se dok je on još na liječenju ili on to mora platiti, ako to njegovo osiguranje nije u stanju platiti”, govori Capak.

U slučaju sumnje na koronavirus iznajmljivač treba telefonski kontaktirati liječnika, ako bude potrebno turist ide na pregled, a onda i testiranje. Do čekanja rezultata, on i članovi obitelji, odnosno kontakti – trebaju u samoizolaciju.

“To je moguće na više načina organizirati. Dakle, da to bude u tom prostoru od iznajmljivača ili hotela da oni to organiziraju za sebe, da to organizira lokalni stožer u nekom posebnom prostoru, ili moguće da je čak da ti ljudi uz poseban postupak i posebne obavijest matične zemlje se vrate u svoju zemlju”, kaže Capak.

I dok su pravila za ponašanja u apartmanima i hotelima jasna, za plažu i kupanje – samo ona otprije poznata – držite distancu.

Objava dokumenta početkom tjedna

Zdravstveni sustav u popularnim destinacijama prilagođen je broju stanovnika bez turista. Capak kaže, nada se da će zbog korone biti više turističkih ambulanti.

“U jeku turističke sezone nama dođe milijun turista dnevno. Ako uzmete da 1-2 posto njih ima neke simptome ili bolest. Te dodatne ambulante i kapaciteti su potrebni. Ono što još treba razraditi su obaveze lokalne samouprave i lokalnog stožera oko stvaranja te infrastrukture koja je potrebna”, navodi ravnatelj HZJZ-a.

Objava dokumenta očekuje se početkom tjedna. Ovo ljeto moguće je da turist u apartmanu koji je platio za odmor – ostane u samoizolaciji dva tjedna.