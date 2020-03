HRVAT OPISAO CIJELU PROCEDURU TESTIRANJA NA KORONAVIRUS: Otkad su došli po njega pa kroz sva vađenja krvi, briseve…

U slučaju da imate simptome koji se vežu uz koronavirus, stručno nazvan Covid-19, čeka vas odlazak u bolnicu u kolima Hitne pomoći

Glavna tema razgovora i medija ovih dana je koronavirus od kojeg je u Hrvatskom prema službenim brojkama za sada zaraženo pet osoba. Kako izgleda testiranje na koronavirus ispričao je čitatelj 24sata koji se vratio iz Kine u kojoj je neko vrijeme boravio. Kaže da je iz kuće, u koju se sam preventivno stavio u karantenu, nazvao svog liječnika te mu rekao u kojoj je kineskoj pokrajini boravio.

“Objasnio sam mu koje simptome imam. Posavjetovao se s kolegama i obavijestio me da je najbolje da odem na testiranje. Nazvali su me iz bolnice i obavijestili me da ću u karanteni ostati dva dana. Nakon sat vremena došli su po mene u zaštitnim odijelima i odvezli me u bolnicu. Još u kolima su mi napravili opći pregled, dakle provjerili su mi disanje, otkucaje srca, temperaturu. Kada sam došao u bolnicu smjestili su me u posebno izoliranu prostoriju gdje su mi, isto tako zaštićeni u odijelima, tehničari izvadili dvije ampule krvi i uzeli dva brisa – iz nosa i grla. Nakon toga poslali su me u karantenu iz koje, do dolaska rezultata, nisam smio izaći”, ispričao je muškarac za 24sata.

Zatim su mu medicinske sestre donijele ručak, večeru i doručak, naravno odjevene u zaštitnu opremu. Hrvat je u karanteni prenoćio, a nakon što su mu ujutro rekli da nije pozitivan na koronavirus, pušten je kući. Kaže da nije bio u panici dok je čekao rezultate testiranja jer, kako veli, “nije paničar i situaciju je podnio smireno i pribrano”.

Što vas čeka ako budete testirani na Covid-19?

U slučaju da imate simptome koji se vežu uz koronavirus, stručno nazvan Covid-19, čeka vas odlazak u bolnicu u kolima Hitne pomoći. S vama će biti liječnici i tehničari odjeveni u zaštitna odijela te će biti vrlo oprezni tijekom prijevoza. Nakon toga slijedi opći pregled potencijalno zaraženog pacijenta – mjerenje temperature i otkucaja srca te provjeravanje disanja. Poslije nastupa odlazak u izoliranu prostoriju i tamo se uzimaju brisevi nosa i grla i preventivno se vadi krv.

Nakon što se pacijentu uzmu uzorci, upućuje ga se u karantenu, a jednom kada uđe, iz nje ne smije izaći do rezultata. Rezultati se čekaju do sedam sati, no pacijent se preventivno upućuje na ostanak u karanteni u trajanju od jedne večeri.

