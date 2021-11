Danas je održan koalicijski sastanak vladajućih gdje se odlučilo kakve će kazne biti za one koji ne poštuju mjeru covid-potvrda. Radimir Čačić kaže kako ne smatra da su te cijene previsoke.

"One su 30 do 50 tisuća kuna, što se mene tiče za najodgovornije mislim da bi to trebalo biti i više", kazao je Čačić za RTL Danas. U slučaju da netko odbije platiti kaznu da slijedi ovrha.

O kršenju Zakona: 'Predsjednik si to može dozvoliti'

Čačić je kazao kako je poruka da predsjednik krši zakon totalno kriva, ali da si predsjednik to može dozvoliti. Kazao je i kako ne misli da će se Ustavni sud petljati oko imuniteta predsjednika.

"Funkcija predsjednika zato i ima apsolutni imunitet dok ga Ustavni sud ne skine. Ovo sasvim nije točka na kojoj će se skidati imunitet. Postoji odgovorna osoba, direktor Pantovčaka, to je Orsat Miljenić", kazao je.

Kazao je i kako misli da nije moguća situacija u kojoj inspektori u pratnji policije dođu na Pantovčak, a s druge strane ih čeka vojska.

"To bi prešlo na razinu ludila koju ne mogu zamisliti, a tada bi bilo ozbiljnog razloga da se razmisli o daljnjim mjerama", kazao je.

'Svi koji šalju poruke 'to je svejedno' lažu'

Tvrdi i kako predsjednikov ured nije eksteritorijalan, kako je Milanović danas izjavio.

"Nema smisla da tako nešto izjavljuje. Mislim da to nije rekao, on je to rekao za Plenkovića. Ako se krše zakoni hrvatske države onda imunitet ima predsjednik, a ne Ured. Ja nisam pravnik, ali tu ne treba biti pravni genije", kazao je.

Čačić je komentirao i radi li Milanovićeva komunikacija štetu. "Komunikacija je u osnovnoj poruci 'car je gol', gdje puno stvari govori potpunu istinu i potpuno je u pravu na način koji po mom sudu nije primjeren i dobar. Ljudi ga razumiju ali ruši ukupnu razinu komunikacije u hrvatskom društvu. To možemo gledati s dvije strane. To je dobro, ali u ovom dijelu kad šaroliko društvo kojem nije stalo do zdravlja pa i života ljudi, među tim društvom imate, razumijem ljude koji su relativno neobrazovani, teorije zavjere... ima takvih ljudi ali kad među takvim društvom imate ljude kao što je Petrov, koji su obrazovani ljudi, medicinski obrazovani, oni kad kažu nešto što je potpuno ludo...", kazao je Čačić.

Osvrnuo se i na Milanovićeve izjave gdje poziva ljude da rade što ih je volja. "Na stotinama milijuna cijepljenih imamo jasnu sliku da šest puta je manja mogućnost zaraze, 14 puta manja mogućnost smrti, kod cijepljenih, u prosjeku i svjetskoj razini, od necijepljenih, a dva puta je manja mogućnost da onaj tko je cijepljen i dobije zarazu prenese to. Svi koji šalju poruke 'to je svejedno' lažu, znaju da lažu i ugrožavaju živote mnogih ljudi", kazao je.