Prvi hrvatski predsjednik, pokojni Franjo Tuđman 14. svibnja bit će 100 godina od njegova rođenja, povodom čega je premijer Andrej Plenković najavio da će Zajednica utemeljitelja HDZ-a »dr. Franjo Tuđman« organizirati veliki skup. Međutim, kako javlja Novi list, istog će se dana održati i konkurentska manifestacija u slavu Tuđmana na čemu radi njegov sin Stjepan.

Članovi Stjepanova užeg kruga zasad su predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, slikar Antun Mateš i Bosiljko Mišetić, bivši ministar pravosuđa i savjetnik Franje Tuđmana. Stjepan, koji je prije dvije godine napustio HDZ-a nezadovoljan izborom Plenkovića, ima namjeru da ovo obilježavanje zasjeni HDZ-ovo. Iako je blizak Domovinskom pokretu, tvrdi da to što sada priprema neće imati stranački karakter.

"Premda je Penava u našem Inicijalnom krugu, ne znači da nam je Domovinski pokret pokrovitelj. Penava je iskazao želju da participira u tome, dao nam je podršku i to je sve. Namjera nam je 100. rođendan prvog hrvatskog predsjednika obilježiti na nadstranački način. Uvjeren sam da štovatelja Franje Tuđmana, koji je bio predsjednik svih Hrvata, ima i u HDZ-u i u Mostu, pa i u SDP-u i Možemo! i zato ne želimo da to bude nekakva uskostranačka manifestacija. Glavno djelo Franje Tuđmana je Hrvatska, nije HDZ, koji mu je samo poslužio kao instrument stvaranja samostalne države", rekao je Stjepan Tuđman za Novi list.

Detuđmanizacija države i stranke

Kritički govoreći o današnjem HDZ-u, Stjepan je izjavio za Novi list da je Ivo Sanader, zajedno sa Stjepanom Mesićem i Ivicom Račanom, proveo detuđmanizaciju na državnoj razini, a da je Plenković taj proces završio u HDZ-u.

"Čim je došao na čelo stranke, Plenković je rekao da će eliminirati iz nje sve desne i nacionaliste, i bio je iskren, u tome je uspio. Danas je HDZ pozicioniran na lijevom centru. Franjo Tuđman je vodio HDZ koji je imao i desno krilo, koje je odigralo važnu ulogu u stvaranju i obrani Hrvatske, ali Plenković je to krilo eutanizirao. Nije Plenković nikakav autentičan tumačitelj i nastavljač Franje Tuđmana, nema on veze s mojim ocem.

Neka svatko obilježi 100. godišnjicu njegovog rođenja, nikome se to, naravno, ne može zabraniti. Međutim, licemjerno je da HDZ uopće to organizira. Čine to vjerojatno iz političko-taktičkih razloga, upitno je koliko su oni zaista ponosni na Franju Tuđmana. Tko će im govoriti na tom skupu, Gordan Grlić Radman i Mate Granić? Mi ćemo imati one koji su pouzdano na Tuđmanovoj političkoj liniji", tvrdi Stjepan Tuđman.