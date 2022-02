"Apel za spas Bosne i Hercegovine", novi je dokument koji će uskoro biti predstavljen javnosti, a kojeg potpisuju trojica članova posljednjeg Predsjedništva SFRJ, Stjepan Mesić iz Hrvatske, Bogić Bogićević iz Bosne i Hercegovine i Vasil Tupurkovski iz Sjeverne Makedonije.

Kako je objavio tjednik Nacional, trojac zagovara posve suprotno rješenje za BiH od etničkih koncepata Republike Srpske i HDZ-a BiH, koje podržavaju vlasti iz Beograda i Zagreba. Autori Apela za spas BiH uvjereni su da je "jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu građanska država".

"Propali su i ovi posljednji pregovori u Neumu i shvatili smo da se nešto mora učiniti. Sadašnja "daytonska BiH" je nefunkcionalna i zato radimo na prijedlogu kako izići iz sadašnje situacije", rekao je Mesić za Jutarnji list.

Podrška Željku Komšiću

Njegova stajališta o BiH se razlikuju od stavova Zorana Milanovića.

"On je rekao da se nas dvojica nalazimo i razgovaramo. U nekim pitanjima se slažemo, a u nekim ja pokušavam nagovoriti njega ili on mene, ali nas dvojica smo i dalje prijatelji", rekao je.

"Hrvatska politika vodila se principom "što više putovnica se podijeli u BiH, to će biti sigurnija pozicija Hrvata", a to je bilo pogrešno. Želim reći da su i neke izvanjske politike imale utjecaj na sadašnje stanje u kojem je Bosna i Hercegovina. Što se tiče Željka Komšića, prema mojem mišljenju, njegov izbor predstavlja korak prema građanskoj državi, jer za njega su uz Bošnjake i Hrvate glasali Srbi i pripadnici manjina. Oni su glasali za Komšića jer on podržava BiH, bio je pripadnik Armije BiH. Jednostavno, Komšiću se ne može prigovoriti da je bilo gdje bio protiv Bosne i Hercegovine", smatra Mesić.

Razbijači BiH

Otkrio je da je dobio poruku od Plenkovićeva oca u kojoj je napisao da se susreće s Milanovićem i upitao ga zašto ne komunicira i s njegovim sinom.

"Ali mene Andrej Plenković nikad nije pozvao na razgovor ili da se sastanemo", dodao je.

Kada je u pitanju politika Milorada Dodika, Mesić tvrdi da "ne zna čiji je on prijatelj, ali da zna da je on razbijač Bosne, baš kao i Dragan Čović.