STJEPAN MESIĆ : ‘Mogao bih se kandidirati protiv Kolinde Grabar-Kitarović’

Mesić kaže da je u svojim predsjedničkim mandatima uvijek dobro surađivao s premijerima jer je svatko od njih poštivao svoje ovlasti propisane Ustavom, kao i prava i obveze.

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić osvrnuo se u emisiji RTL Direkt na aktualnu političku situaciju.

‘Nema nijednog razloga za ovo prepucavanje, Ustav sve propisuje’

Komentirao je oštre riječi između predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i Vlade Andreja Plenkovića. On kaže da je u svojim predsjedničkim mandatima uvijek dobro surađivao s premijerima jer je svatko od njih poštivao svoje ovlasti propisane Ustavom, kao i prava i obveze. ‘Upravo zato što Ustav točno definira odnose nema ni jednog razloga za ovo prepucavanje do kojih dolazi sada. Više se ovdje radi o osobnim interesima i pozicioniranju. Predsjednica radi na svojoj promociji da bi osvojila drugi mandat’, kaže Mesić, koji nije htio komentirati dosadašnji mandat Kolinde Grabar-Kitarović, no na neke se stvari ipak osvrnuo.

‘Moram razmisliti bih li se prihvatio još jednog mandata’

‘Ne znam radi li itko u svijetu ovo, ove turneje. Sistem da se ured izmješta, to je novum u zakonu. Ali, to je politička odluka koja se ne sukobljava sa zakonom’, kaže Mesić i dodaje da se kao protukandidata Kolindi Grabar-Kitarović na idućim predsjedničkim izborima spominje čak i njega. Za RTL je objasnio kako bi mu zakon takvo što dopustio. ‘Ja mogu ustvari biti jer je došlo do promjene ustava u mom mandatu. Moram razmisliti bi li se prihvatio toga, ali ne razmišljam o tome baš ozbiljno. No, vidio sam jednog premijera koji je izabran s 92 godine u Maleziji’, kaže Mesić i dodaje da smatra da i dalje treba ostati biranje predsjednika na neposrednim izborima.