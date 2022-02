Nesuđeni ministar graditeljstva i predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj izjavio je za Dnevnik Nove TV da su mu osjećaji podijeljeni.

"Preuzeo sam tu mogućnost svjestan siline posla koja treba biti napravljena, ali će možda s te strane sada biti jedan dio olakšanja", rekao je Čuraj.

Ne smatra da je dobio nož u leđa koalicijskih partnera, jer ga nisu puno iznenadile njihove reakcije. Premijer ga je je, kako je rekao, nazvao u ponedjeljak navečer. Rekao je da će krenuti konzultacije s koalicijskim partnerima, prihvati li njegov prijedlog. Nakon toga je premijer obavio određene konzultacije.

Čačić je sve zaustavio?

Šef HNS-a svima je zahvalio na povjerenju. No priča se u utorak nešto promijenila. Predsjednik Reformista Radimir Čačić je, kako je rekao Čuraj, tražio paritet.

"On je tražio da budu svi jednako zastupljeni što se tiče rekonstrukcije. Čak je izjavio na sastanku da ne misli da ja ne bih dobro radio posao, nije ništa osobno hvala i njemu na podršci. Bitno je da osoba koja će to doći raditi mora biti poznavatelj državne uprave, javne nabave, a sada mora li biti arhitekt, mislim da ne ", zaključio je Čuraj.

"Cijelu noć sam putovao, ovaj dan treba preživjeti, nije kao i svaki drugi", dodao je. Na pitanje dokle je spreman podupirati Vladu, s obzirom na nedavna uhićenja i istrage naglasio je kako Vlada mora biti stabilna. "Treba vidjeti kako informacije mogu tako curiti", rekao je Čuraj.

'Milošević je poštena osoba'

"Da se protiv mene vodi istraga, sigurno je da ne bih bio u Vladi", rekao je te dodao kako Borisa Miloševića podržava. On je, kako je rekao, poštena i dobra osoba, za koju ne zna kako se našla u toj situaciji.

"Problem je što ministri saznaju za svoje ime iz medija, pogotovo kad pročitaju da se radi o nečemu prije pet godina, to je stvarno čudno, pogotovo ako su uvjereni da nisu ništa loše napravili. Nikoga ne opravdavam i ne branim, ali čudno je kad u medijima pročitate da ste napravili nešto loše…", rekao je Čuraj te dodao kako on nije bio jedina opcija za ministra graditeljstva, ali nije htio otkrivati imena.

"Nastave li se dalje istrage protiv vladajućih, bit će potrebna rekonstrukcija", dodao je.

'Nije blizak struci'

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak komentirao je za RTL Danas današnju situaciju.

''HSLS je stranka koja nikome ne daje nikakve ultimatume. Mi predlažemo, mi nismo nikad protiv, mi smo uvijek za. Uvijek tražimo neko rješenje. U ovom konkretnom slučaju stav HSLS-a je da bi trebala najveća stranka preuzeti odgovornost i da pronađu kandidata iz svojih redova ili nezavisnih, ali svakako nekoga tko je blizak struci'', rekao je Hrebak.

Dodao je da je bilo dosta zamjerki zbog toga što Čuraj nije blizak struci, a očekuje nas veliki izazov obnove.

''Moramo se svi ubrzati zato što znamo da nas čekaju milijarde koje treba povući, a građani čekaju da im se obnove kuće. Mislim da nemamo pravo se igrati, nego moramo izabrati osobu s iskustvom'', smatra predsjednik HSLS-a.

Nisu spremni za izlazak iz koalicije

Upitan je li Čuraj neprihvatljiv zato što nije stručan, Hrebak je rekao kako njima nitko nije neprihvatljiv, no smatraju kako kandidata treba predložiti HDZ.

''Premijer ima našu punu podršku. Vladajuća većina je stabilna i vjerujem da ćemo uskoro dobiti kandidata za ministra graditeljstva '', rekao je Hrebak.

Hrebak nije želio imenovati nikoga specifično kao mogućeg nasljednika Horvata. Dodao je kako HSLS nije bio spreman izaći iz koalicije ukoliko bi premijer inzistirao na Čuraju.

''Ne vidim zašto je problem da imamo nekad i drugačije stavove, da imamo nekad i mi mali partneri nešto za predložiti. Vladajuća veličina je stabilna. Ispred sebe imamo velike izazove, ove afere koje su se dogodile sigurno su nas malo omele u svemu ovome, ali s druge strane moramo računati na to da će to tako biti. Izbori nisu rješenje. Očekuje nas ulazak u eurozonu, imamo Schengen, priču oko covida i inflaciju'', rekao je.

Presumpcija nevinosti

Dodao je kako u svijetlu svega što se događa predlaže rekonstrukciju Vlade kako bi Vlada dobila novu svježu energiju, ali naglašava kako o tome odlučuje premijer.

''Premijer je taj koji bira svoj tim, on će odlučiti. On sada ima i obiteljsku situaciju, dakle mi na njega sada sigurno nećemo raditi nikakav pritisak. On ima puno pravo osvježiti, ako smatra da je to potrebno, mi sugeriramo da je. U svakom slučaju neka on izabere'', rekao je Hrebak.

"Slaže se da je situacija s Miloševićem problem za Vladu, no i pravosudne institucije još štošta moraju reći o tim predmetima", rekao je predsjednik HSLS-a.