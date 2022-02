HNS-ov Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija, osvrnuo se u programu N1 televizije osvrnuo na jučerašnji višesatni sastanak koalicijskih partnera, nakon kojeg ipak nije dobio povjerenje za obavljanje ministarske dužnosti.

“Naspavao sam se sigurno, s obzirom da sam noć prije putovao da bih bio na sastanku. Nije bilo u planu da jučer i budem na sastanku. Što se tiče žala, žal ostaje za onim što se moglo napraviti na samom poslu i što se tiče HNS-a, da jedan takav posao odradi upravo HNS i da se vrati na scenu”, rekao je Čuraj.

Čuraj je rekao da ne zna jesu li koalicijski partneri i Radimir Čačić bili ljubomorni na njega. “Ja nisam bio uopće u planu niti sam sebe predlagao dok taj poziv nije ni došao. Naravno, kad si predsjednik stranke, nisi u poziciji odbijati takvo nešto”, rekao je Čuraj.

Upitan kako će biti u koaliciji s Hrebakom i Čačićem koji ga nisu podržali, Čuraj je rekao da nema osobni problem. “Ja shvaćam da je to pitanje političko, a ne osobno. Ja to mogu razumjeti, u neku ruku možda nisam ni očekivao nešto drukčije, ali Bože moj, ovo nije bio moj prijedlog nego premijerov”, rekao je Čuraj.

'Nije ugodno'

“Da je ugodno, sigurno nije. Ovaj posao nosi to sa sobom. Koliko god se pričalo o lagodnom životu, povlasticama, to ima i drugu stranu medalje, kad vidiš da ima drugih ljudi koji te ne poznaju daju svoj sud. Ali dok god se misliš baviti ovim poslom, moraš i taj dio medalje prihvatiti. Laska mi da sam uopće došao, da sam prijedlog, da je premijer i njegovi suradnici stali iza toga i da niti jedna riječ osim pohvale nije bila. Čak je i kolega Čačić rekao da on apsolutno ne misli da ja ne bih taj posao napraviti, tako da s te strane to je jedna pozitivna strana te, sad je ispalo, ipak negativne priče, da se moje ime povlačilo”, rekao je Čuraj.

Čuraj je rekao da je najvažnije da Vlada funkcionira i da je stabilna i bez tereta. “Ako je rekonstrukcija potrebna da ispunimo te uvjete, onda apsolutno da. Mi moramo imati osobe koje ne strahuju da će im netko pokucati na vrata. Nečuveno je da se u bilo kojoj državi to može dogoditi. Ja ne mogu zamisliti kako je to da se jedno jutro probudiš i na portalu pročitaš svoje ime”, rekao je Čuraj.

“Prije svega treba vidjeti koja su to djela, koje su to kazne, što im se stavlja na teret, to ih treba netko s time suočiti, sjesti i vidjeti što je točno u pitanju. Ako netko ima neku sumnju, ne mora značiti da mora odmah odstupiti”, rekao je Čuraj za N1.