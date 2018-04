STIŽU VISOKE TEMPERATURE: Izdano upozorenje za Balkan, a dobili smo i objašnjenje zašto su nam auti tako prljavi ovih dana

‘Vrijeme je za zabavu, ljeto je stiglo’, napisali su meteorolozi Severe Weather Europe dodajući da će cijeli kontinent u idućih pet dana biti znatno topliji od prosjeka za ovo doba godine.

Nakon visokih temperatura i najave promjene vremena uz kišu, meteorolozi predviđaju novu promjenu vremena pa se tako idućih dana u cijeloj Europi očekuju prave ljetne temperature.

Severe Weather Europe javlja da će temperature idućih dana biti i do desetak stupnjeva više od prosječnih za ovo doba godine, a to se odnosi na srednji dio Europe, ali i na Skandinaviju.





‘Izvadite ljetnu odjeću!’, poručili su.

‘U idućih deset dana Europu čeka veoma topao period i to na cijelom kontinentu. Anticiklona donosi jako toplo vrijeme, a jedino će Skandinavija biti nešto hladnija, no ipak toplija nego inače u ovo doba godine. Dnevne će temperature biti od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih’, pišu.

Osvrnuli su se i na vrijeme na Balkanu, pa su tako meteorolozi Severe Weather Europe objavili da na tom području postoji mogućnost oluja, obilne kiše i grmljavinskog nevremena.

‘Postoji nestabilnost koja bi mogla uzrokovati oluje. Postoji i mogućnost velikih tuča, obilnih kiša i poplava’, pišu meteorolozi SWE.

A uz sve ovo, najavljuje se i nova porcija saharske prašine koja će nam stići s vjetrom i padalinama, čisto ako ste se pitali, zašto su vam ovih dana auti tako prljavi.

Meteorolozi DHMZ-a javljaju da će sutra u Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, češćom u gorju i na istoku zemlje. Lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, dok se u Dalmaciji očekuju dulja sunčana razdoblja. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, poslijepodne u središnjim i gorskim predjelima na udare i jak. Na Jadranu će zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i bura, poslijepodne i navečer podno Velebita s jakim i olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 12 do 16, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 23 °C.

Zagreb će u iduća tri dana biti topao, a temperature će se kretati od 14 tijekom noći do najviših 22 stupnja tijekom dana. Najtoplije će biti u srijedu, a već večeras se očekuje kiša koja će potrajati do srijede poslijepodne.

Slično će biti i na sjeveru zemlje. Tako meteorolozi za Varaždin također predviđaju kišu danas i sutra prijepodne, no temperature će također biti visoke, od 14 do 21 stupnja u srijedu.

Na Sjevernom Jadranu također će biti kišovito danas i sutra, a razvedravanje se očekuje u srijedu prijepodne. Temperature će se u Rijeci kretati od 12 do 23 stupnja u iduća tri dana.

Toplije će biti i u Lici, no ipak nešto hladnije nego u ostalim dijelovima zemlje. Gospić će tako ovog tjedna mjeriti od 8 do 17 stupnjeva.

Toplije će ipak biti u Dalmaciji, no bez kiše. Tamo će biti sunčano uz povremena oblačna razdoblja, a temperature će u Splitu ovoga tjedna ići do 23 stupnja. Slično će biti i u Dubrovniku, no tamo se ipak u utorak očekuje nešto kiše.

Toplo će biti i na istoku zemlje, no također uz mogućnost kiše i pljuskova u utorak, posebice tijekom noći.