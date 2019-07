STIŽU VELIKE PROMJENE ZA MOBITELE I PRETPLATE: HAKOM donio dvije važne odluke za teleoperatere i korisnike

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti HAKOM-a donijelo je i odluku o dodjeli dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. i to za multiplekse M1 i M2 te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na sjednici održanoj danas donijelo je dvije odluke značajne za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga. Donesena je odluka o dodjeli dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. i to za multiplekse M1 i M2 na području Republike Hrvatske i L1 na lokalnim područjima. Dodijeljenim multipleksima omogućit će se odašiljanje postojećih televizijskih sadržaja u visokoj razlučivosti (HDTV), uvođenje novih sadržaja i dodatnih usluga te oslobađanje RF spektra druge digitalne dividende za daljnji razvoj mobilnih usluga. Odašiljanje digitalnog signala MUX M2 započeti će najkasnije do 15. rujna 2019. Puna pokrivenost mreže MUX M1 postići će se 1. srpnja 2020., mreže MUX M2 do 15. studenog 2019., dok će MUX L1 punu pokrivenost ostvariti 22. srpnja 2020., stoji u izvješću HAKOM-a.

Sklapanje ugovora na daljinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga podrobnije će urediti tržište elektroničkih komunikacijskih usluga. Dio odredbi počinje se primjenjivati 1. kolovoza ove godine, a dio od 1. siječnja 2020. Od 1. kolovoza stupaju na snagu izmjene vezano uz sklapanje ugovora na daljinu, a koje se usklađuju sa izmjenama Zakona o zaštiti potrošača. Kako bi se spriječili pokušaji zlouporabe, operatori će kod sklapanja svakog ugovora na daljinu morati nakon slanja obavijesti o sklapanju ugovora pribaviti i potvrdu korisnika kako na takav ugovor pristaje. Kod kupovine mobilnog uređaja putem prodaje na daljinu od 1. kolovoza korisnik će ga uz preuzimanje na kućnoj adresi moći preuzeti i na prodajnom mjestu operatora.

PAZITE KOJE TELEVIZORE KUPUJUTE! TV i radio prelaze na nove frekvencije, ovi vam više neće biti od koristi

Rok za uklanjanje kvara 15 dana

Od 1. siječnja iduće godine, počinju se primjenjivati neke od izmjena koje su vezane uz rokove. Propisana je obveza operatorima da u roku od 15 dana moraju otkloniti kvar, a ako kvar ne otklone u predviđenom roku korisnik ima pravo na raskid ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid (osim u posebnim slučajevima definiranim Pravilnikom) ili na naknadu zbog kašnjenja u iznosu od 240 kuna po danu ako nakon 15 dana i dalje želi čekati da operator otkloni kvar. Propisani su i rokovi za određene radnje koje je operator trebao izvršiti, poput prijenosa ugovornog odnosa s jedne osobe na drugu ili davanja informacija o visini naknade za prijevremeni raskid ugovora. Ugovor sklopljen na daljinu moći će se raskinuti na jednak način kao što je i sklopljen (telefonski i slično), a rok za uspostavljanje usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži skraćen je sa 45 na 30 dana.

Operator je obvezan, po primitku zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, korisniku dostaviti potvrdu prihvata ili obavijest o neprihvaćanju zahtjeva. Ukoliko potvrdu ne dostavi u tom roku korisnik ima pravo jednostrano odustati od podnesenog zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora, a sve do trenutka uspostavljanja zatražene usluge. Također, ukoliko se prilikom sklapanja pretplatničkog odnosa na zahtjevu posebno naznačuje da će korisnik opće uvjete operatora preuzeti naknadno, korisnik će se moći detaljno upoznati s općim uvjetima u roku od tri radna dana te u tom roku može odustati od takvog ugovora, ali ako je preuzeo i mobilni uređaj isti će morati vratiti zatvorenog u originalnom pakiranju.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga biti će dostupan nakon objave u Narodnim novinama, a na internetskim stranicama HAKOM-a dostupna je odluka o dodjeli dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za multiplekse M1 i M2 te L1.