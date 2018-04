Prema novom će zakonu svi iznajmljivači morati imati propisanu veličinu kreveta, noćni ormarić i svjetiljku uz krevet, ormar s vješalicama, rasvjetu na stropu, električnu utičnicu i TV u boji. Plahte i prekrivač morat će prema novom zakonu mijenjati nakon odlaska gostiju. Kada je riječ o kupaonici, morat će imati pločice na zidovima, sapun, kuku za ručnike, četku za WC, umivaonik i WC papir. Fasada mora biti bez rupa, a svi uređaji morat će biti funkcionalni.

Iznajmljivači u Hrvatskoj još uvijek, prema pravilniku iz 1995., nemaju baš stroge uvjete za svoju djelatnost. Tako, primjerice, nemaju obvezu mijenjati plahte iza novih gostiju, u apartmanima nema propisane veličine kreveta, iznajmljivači nemaju obvezu osigurati gostima noćne svjetiljke, ormare, dječji krevetić, TV ili radio, dok primjerice, pristupna cesta prema pravilniku može biti i puna lokvi i šljunka, dok fasada smije imati rupe. Sve je to, prema pravilniku iz 1995., legalno, piše Jutarnji list.

Rokovi za usklađivanje

To će se uskoro ipak promijeniti jer u idućih nekoliko dana novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti ide na javno savjetovanje. U novom će zakonu stajati da vlasnici koji su rješenje o iznajmljivanju dobili prije 1. rujna 2007., ako žele zadržati kategoriju, moraju Ministarstvu turizma podnijeti zahtjev za usklađivanje uvjeta s pravilnikom iz 2016. Dvije godine od stupanja na snagu novog zakona zahtjev moraju podnijeti oni koji su do 31. prosinca 2000. dobili dozvolu za turističku djelatnost, a oni koji su to dobili od 2001. do 2004., moraju u tri godine od donošenja zakona uskladiti svoje objekte u skladu s njim. Oni vlasnici soba i apartmana koji se pak ne mogu ili ne žele uskladiti s novim pravilnikom, moći će nastaviti pružati ugostiteljske usluge, ali neće imati službenu kategoriju – zvjezdicu, što je znak niže razine usluge.

Nakon svakog gosta morat će mijenjati plahte, a do sada nisu morali

Oni koji ipak budu htjeli podići standarde u svojim objektima, moći će dobiti HBOR-ove kredite uz povoljnu kamatnu stopu od dva posto, rok otplate od 10 godina i poček od godinu dana. Ministarstvo smatra da bi u tom roku vlasnici objekata mogli svoje smještaje uskladiti s pravilima i unaprijediti turističku ponudu. Takve će povoljne kredite, piše Jutarnji list, moći dobiti i oni koji su već usklađeni s pravilnikom i zakonom, ali žele poboljšati svoju ponudu za turiste. Prema novom zakonu, privatni iznajmljivači moći će turistima ponuditi samo doručak. Usluge polupansiona i pansiona više neće moći biti dostupne. U planu je i objekt za robinzonski smještaj, nova vrsta na domaćinstvu i OPG-u.



Osim toga, prema novom će zakonu svi iznajmljivači morati imati propisanu veličinu kreveta, noćni ormarić i svjetiljku uz krevet, ormar s vješalicama, rasvjetu na stropu, električnu utičnicu i TV u boji. Plahte i prekrivač morat će prema novom zakonu mijenjati nakon odlaska gostiju. Kada je riječ o kupaonici, morat će imati pločice na zidovima, sapun, kuku za ručnike, četku za WC, umivaonik i WC papir. Fasada mora biti bez rupa, a svi uređaji morat će biti funkcionalni.