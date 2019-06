STIŽU REKORDNE TEMPERATURE: Bježite sa sunca, ovaj tjedan će se živa u termometru penjati i do 35 stupnjeva – u hladu!

Ovaj će tjedan ponegdje donijeti rekordne temperature u prvoj polovici lipnja

Tjedan od 10. do 16. lipnja će u cijeloj zemlji biti najtopliji u dosadašnjem dijelu godine, a u većini krajeva vjerojatno i najtopliji u lipnju. Srednja najviša temperatura zraka u ovome će tjednu ponegdje biti rekordna za ovaj dio lipnja. Stoga se preporučuje uzimati dovoljno tekućine i izbjegavati velike napore, osobito u najtoplijem dijelu dana i ne izlagati se suncu, budući da će UV indeks posvuda biti vrlo visok, navodi meteorolog Zoran Vakula za HRT. Bit će uglavnom suho, uz poneki pljusak u gorju i unutrašnjosti Dalmacije.

“U ponedjeljak će na istoku Hrvatske biti sunčano, uz rijetko malo oblaka na nebu. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18 stupnjeva, a najviša dnevna uz slab istočni vjetar bit će između 30 i 32 stupnjeva. Pravi ljetni dan, osobito što se temperature tiče, bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Oblaka će ipak biti više nego u nedjelju pa će nebesko plavetnilo povremeno zastirati mala i umjerena naoblaka, a bit će i toplije, uz popodnevnu temperaturu zraka od 30 do 33 stupnja”, kaže prognostičarka DHMZ-a Tanja Renko.

Tople noći, vrući dani

Na zapadu zemlje će biti male do umjerene naoblake. Noć će u gorju biti ugodna uz temperaturu oko 15 stupnjeva, dok će uz obalu i na otocima sjevernog Jadrana biti topla, s temperaturama i iznad 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura od 27 u gorju do 32 stupnja. Uz slab vjetar more će biti mirno ili tek malo valovito. Ponešto oblaka stići će sa zapada i do Dalmacije, a u unutrašnjosti postoji mogućnost i za poneki pljusak. Nakon tihe noći, danju će umjerenog sjeverozapadnjaka biti većinom na otvorenom moru. Bit će vruće, uz temperaturu u hladu između 31 i 35 stupnjeva.

Na krajnjem jugu Hrvatske vedro ili tek malo oblačno uz ponegdje slab do umjeren vjetar, ujutro s kopna, a danju s mora. Nakon tople noći, danju će najviša temperatura biti od 29 do 35 stupnjeva Celzija. I u nastavku tjedna bit će vruće te većinom sunčano, uz samo poneki pljusak…

Gotovo bez vjetra

“U unutrašnjosti će u utorak uz dnevni razvoj oblaka ponekog poslijepodnevnog pljuska biti u gorju i u unutrašnosti Dalmacije. U nastavku će tjedna biti stabilnije. A znatnijeg vjetra gotovo i neće biti. Kako će temperatura zraka biti sve viša, niz vrućih dana kod nekih može izazvati osjećaj iscrpljenosti pa se svakako preporučuje izbjegavanje težih napora u najtoplijem dijelu dana”, kaže Renko.

Na sjevernom i srednjem Jadranu će i u utorak biti male i umjerene naoblake. Potom će do vikenda prevladavati vedrina. Puhat će slab do umjeren jugoistočni, ponegdje uz obalu i jugozapadni vjetar. Noći će biti većinom tople, s temperaturom višom od 20 stupnjeva, a dani vrući, uz najvišu temperaturu zraka višu od 30 stupnjeva.

Čuvajte se peludi i sunca

Prema prognozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, u ponedjeljak će diljem Hrvatske biti visoka koncentracija peluda trava, na Jadranu korova, a na srednjem Jadranu i drveća. UV indeks će u ponedjeljak u Hrvatskoj i okolici biti vrlo visok, pa se preporučuje smanjiti boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, a i kvalitetna zaštita, osobito ako ste osjetljivije kože.