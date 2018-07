STIŽU REAKCIJE NA PREMIJERSKI POTEZ VLASNIKA SPLITSKOG ŠKVERA: ‘U borbu su krenuli ljudi s terena. A sad nek se oglasi Vlada’

O internim mjerama koje je u DIV Grupi objavio vlasnik Tomislav Debeljak kao svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske razgovarali smo s demografom Stjepanom Štercom i aktivisticom za ljudska prava Marinom Škrabalo

Tomislav Debeljak, vlasnik DIV GRUPE u čijem sastavu posluje i splitski Brodosplit, objavio je cijeli set mjera koje će ta tvrtka primjenjivati prema svojim zaposlenicima a koje naziva „internim demografskim mjerama”, ali je napisao i svojevrsni proglas i poziv svim poslodavcima da slijede njegov primjer, te najavio da želi razgovarati i s Vladom o mjerama koje se tiču stambene problematike i obrazovanja.

Interne mjere DIV GRUPE koje se odnose na tvrtke, društva koja posluju u Hrvatskoj (a slične će se mjere, objavljeno je, primjenjivati i u poduzećima u vlasništvu DIV grupe koje posluju na području drugih država, ali prilagođeno njihovom standardu i prosječnoj plaći) nude cijeli set financijske podrške za sve one koji će se odlučiti za roditeljstvo, odnosno imati dijete ili se odlučiti za povratak u Hrvatsku. Od isplate za svako novorođeno dijete ( bruto iznos od 5 tisuća) do darova za djecu, do mjesečnog doplatka za dijete (svaki mjesec 200 kn, ukupno do 40 tisuća kuna po roditelju) tijekom cijelog školovanja djeteta, do financijske stimulacije onih koji se žele vratiti u Hrvatsku i ostati zaposleni u DIV grupi barem pet godina.

Navedeno je da će DIV grupa svakoj svojoj zaposlenici koja je zaposlena u bilo kojem od njihovih poduzeća „na određeno” ponuditi ugovor na neodređeno vrijeme „u slučaju trudnoće odnosno porodiljnog dopusta”. „Time želimo pridonijeti sigurnosti radnog mjesta za buduće majke te otkloniti uzrok odgađanja odluke o roditeljstvu zbog straha od gubitka zaposlenja”, stoji u objavi Tomislava Debeljaka.

S obzirom da je Debeljak pozvao i druge poslodavce da slijede njegov primjer htjeli smo saznati stav Hrvatske udruge poslodavaca o njegovim mjerama ali i mogućnosti da se i drugi poslodavci pridruže, ali nitko iz HUP-a nije nije bio dostupan za komentar do zaključenja teksta.

Ima ih još

No, Stjepan Šterc, poznati hrvatski demograf, rekao je za Net.hr da on osobno zna još nekoliko ozbiljnih poslodavaca koji su zainteresirani za ozbiljnije uključivanje u demografsku obnovu Hrvatske na način da krenu s mjerama u svojim tvrtkama. „Ali svi ti poslodavci susreli su se s jednakim problemom. Nisu imali sugovornika s druge strane. Nisu imali Vladu koja je spremna na ozbiljnu i brzu akciju.”, upozorava Šterc.

„Podaci o demografskom slomu su zastrašujući i ljudi to ne mogu gledati skršenih ruku. Nama se dogodio pokret s terena. Krenule su pojedine jedinice lokalne samouprave, krenuli su pojedini poslodavci, ali nema akcije s državnog vrha. Ti projekti koji nastaju u gradovima i općinama a sada i u pojedinim tvrtkama moraju se kombinirati s državnim mjerama. Onda bi to imalo smisla. Jer ovo je strateški problem i ne može ostati na pojedinim entuzijastima.”, komentira demograf Šterc.

On osobno smatra da su predložene mjere Tomislava Debeljaka na dobrom putu. „Svaki poduzetnik zna svoje limite i koliko može dati da ne ugrozi proizvodnju. To što je napravio Debeljak je dobar primjer i odlično je da on poziva i druge da ga slijede. A dobro je i to što poziva – Vladu. Bilo bi dobro da je obrnuto, ali kad već nije… Neka se sada Vlada oglasi na Debeljakov poziv.”, ocjenjuje Debeljakovu inicijativu Šterc.

Dobronamjerne kritike

Marina Škrabalo iz Zaklade Solidarna, koja je također i članica Europskog socijalno-gospodarskog odbora, a posebno se bavila praksom odgovornog poslovanja, također pozdravlja potez poduzetnika Debeljaka jer je on tako iskazao brigu „za dobrobit svojih radnika, njihovih obitelji i zajednice u cjelini”.

„Posebno bih kao dugoročno korisne istaknula namjeru ulaska u partnerski projekt stanogradnje u korist radnika kompanije, a u partnerstvu s lokalnom samoupravom, obnovu vrtića Brodosplita i program stipendiranja djece radnika. Što se tiče direktnih novčanih stimulacija, one su svakako važne za pojedine radnike i njihove obitelji, no ono što je još važnije je da im g. Debeljak dugoročno osigura što kvalitetnija radna mjesta, mogućnosti napredovanja i stimulativne redovite plaće za sve radnike”, kaže Škrabalo.

No, Škrabalo ipak smatra dvojbenim najavu oko promjene ugovora zaposlenicama koje će ostati trudne.

„Dodjela ugovora na neodređeno svakoj radnici koja ostane trudna je po mojem mišljenju dobronamjerna, ali temeljno problematična. Naime, prvo i osnovno je pitanje zašto ta kao i druge radnice uopće dobivaju ugovore na određeno, a ne stalna radna mjesta koja im omogućuju kreditnu sposobnost i veću egzistencijalnu sigurnost, što pak pozitivno utječe na produktivnost te lojalnost kompaniji. Također, otvara se i pitanje diskriminacije drugih radnica koje nemaju, ne žele ili ne mogu imati djecu, kao i radnika, kao budućih očeva tako i svih drugih, koji postaju očevi, a kojima također treba što veća razina radne sigurnosti. Pozvala bih g. Debeljaka da krene korak dalje i dubinski promisli o tome može li pravednije raspodijeliti poslovni rizik između sebe kao poslodavca i svih svojih radnika,u odnosu na nesigurnost poslovnih rezultata, a time i radnih mjesta u DIV-u. Znamo iz europske prakse da sigurna i kvalitetna radna mjesta čine sretnima i ljude i gospodarstvo koje samo profitira od sigurnih platiša i potrošača.”

‘Nisu samo žene odgovorne za demografsku obnovu’

Škrabalo također smatra pogrešnim što je vlasnik tvrtke DIV GRUPA opći fokus svog demografskog programa stavio na žene. „Ispada da su žene primarno odgovorne za demografsku obnovu. A to nije slučaj. Demografska obnova primarno ovisi o onima koji stvaraju uvjete za dobar i siguran život,a to su političari i poslodavci. Kvalitetno roditeljstvo ovisi ne samo o majkama već o oba roditelja te podršci drugih članova obitelji i zajednice u cjelini. Zato bi bilo dobro da g. Debeljak sjedne sa svojim radnicima – i ženama i muškarcima – i pita ih što bi njima trajno i temeljno trebalo da se mogu biti produktivni i zadovoljni i na radnom mjestu i u obitelji. Možda se otvori pitanje radnog vremena, prekovremenih, preopterećenosti žena kućanskim poslovima u odnosu na muškarce, mogućnosti rada od kuće, izostanka vremena za dodatnu edukaciju, straha od nemogućnosti napredovanja, izostanka podrške šire obitelji…” No, sve ovo što kaže jest – dobronamjerna kritika. Potez poduzetnika Debeljaka i njegov interes da se bavi ovom problematikom Škrabalo smatra inovativnim i dobrodošlim na hrvatskoj poduzetničkoj sceni.