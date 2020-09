STIŽU REAKCIJE NA ODLUKU USTAVNOG SUDA O STOŽERU: ‘Bila bi potrebna jako velika hrabrost sudaca da donesu drugačiju odluku’

SDP je istaknuo bojazan da će izjava premijera Andreja Plenkovića o tome kako su “oni koji žele minirati rad Stožera identificirani” ostati visjeti kao sjena sumnje da je politika utjecala na odluku Ustavnog suda

SDP je u ponedjeljak, vezano uz odluku Ustavnoga suda o ustavnosti rada Nacionalnog stožera civilne zaštite, upozorio da je odluka Ustavnoga suda donesena iza zatvorenih vrata, a ustavni suci sakrili se iza epidemioloških mjera kako građani ne bi čuli argumentaciju njihovih odluka.

USTAVNI SUD ODLUČIO: Mjere Stožera su zakonite i ne krše ustavna prava, osim zabrane rada nedjeljom koja nije u skladu s Ustavom

“Odluka Ustavnoga suda kojom je rad HDZ-ova Stožera proglašen ustavnim donesena je iza zatvorenih vrata. Iako su raspravu mogli otvoriti za javnost da građani čuju što je suce navelo da donesu takvu odluku i kojim su se argumentima koristili, odlučili su se sakriti iza epidemioloških mjera kao opravdanja”, objavio je SDP na Facebooku referirajući se na odluku Ustavnoga suda da Stožer nije prekršio ničija ustavna prava donošenjem niza odluka za vrijeme epidemije koronavirusa.

SDP je istaknuo bojazan da će izjava premijera Andreja Plenkovića o tome kako su “oni koji žele minirati rad Stožera identificirani” ostati visjeti kao sjena sumnje da je politika utjecala na odluku Ustavnog suda, baš kao i na rad Stožera.

U Domovinskom pokretu nisu iznenađeni

Domovinski pokret u ponedjeljak je odluku Ustavnoga suda o ustavnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite ocijenio očekivanom s obzirom na to kako se biraju ustavni suci, a stožer je, ističu, političko tijelo koje je donosilo političke odluke temeljene na dnevnoj politici.

“Za nas je to u potpunosti očekivano s obzirom da znamo koji je sastav Ustavnoga suda i da znamo način na koji se Ustavni sud bira”, objavio je na Facebooku Igor Peternel, predstojnik Ureda potpredsjednika Hrvatskoga sabora Miroslava Škore, referirajući se na odluku Ustavnoga suda da Stožer nije prekršio ničija ustavna prava donošenjem niza odluka za vrijeme epidemije koronavirusa.

Peternel je istaknuo da se Ustavni sud bira usuglašavanjem u parlamentu dvije najveće stranke, koje biraju svoje kadrove i oni služe za zaštitu njihovih ključnih interesa. Da je Stožer političko tijelo, kaže, nedavno je rekao i premijer Andrej Plenković “kada je utvrdio da je identificirao sve one koji ometaju, odnosno dovode u pitanje rad Stožera”.

“O radu Stožera možemo raspravljati jer on zadire u temeljna ljudska prava svih građana. Neke odluke nisu sporne, međutim, dosta je nekonzistentnosti i dosta je političkih odluka koje se temelje na dnevnoj politici, a ne na epidemiologiji. Tu onda nismo uopće začuđeni da je došlo do ovakve odluke, kad se sve skupa stavi u kontekst, sve to skupa smo i očekivali”, poručio je Peternel.

‘Drukčija odluka Ustavnoga suda zahtijevala bi veliku hrabrost sudaca’

Odluka Ustavnoga suda da Stožer civilne zaštite svojim odlukama nije prekršio ničija ustavna prava očekivana je, drukčija odluka zahtijevala bi veliku hrabrost ustavnih sudaca, ocijenila je u ponedjeljak Sandra Benčić, koordinatorica političke platforme Možemo.

“Očekivala sam ovakav rasplet jer bi se tražila jako velika hrabrost ustavnih sudaca da donesu drukčiju odluku, odnosno da u određenim mjerama pronađu da zapravo mjere nisu bile razmjerne ili da su postojali proceduralni problemi oko načina na koji su se odluke Stožera donosile”, rekla je Benčić u emisiji Hrvatskog radija “Oporbeni zarez”.

Ustvrdila je da je uloga parlamenta u svemu bila nikakva, da nije donosio nikakve propise o tome i nije bio nikakve kontrole koja je nužna u demokratskom društvu, na koji se način mjere provode i koji su efekti mjera.

Istaknula je da platforma Možemo odnosno Lijevo-zeleni blok u potpunosti podržavaju epidemiološke mjere koje dokazano umanjuju brzinu širenja zaraze, maske u zatvorenom prostoru, fizičku distancu i dezinfekciju, ali imaju problem što se situacija koronavirusa koristila za nametanje određenih mjera za koje se nije radio test razmjernosti.

Hrabar Ustavni sud našao bi više povreda principa razmjernosti

“U situaciji u kojoj nije proglašeno izvanredno stanje i kada se donose mjere koje ograničavaju prava građana treba primijeniti princip razmjernosti”, ocijenila je.

Benčić smatra da bi “jedan jako hrabar Ustavni sud našao više povreda principa razmjernosti ili bar da način donošenja odluka i mjera nije bio u skladu s Ustavom”.

Ustvrdila je da odluke koje postaju obaveze za građane uz sankcije za nepridržavanje, mora donositi zakonodavno tijelo odnosno Sabor. Smatra i da se naknadno neke stvari mogu potvrditi u parlamentu.

“Ne treba parlament donositi svaku mjeru, ali moraju se jasno propisati ovlasti Stožera, koje mjere spadaju pod Zakon o sprečavanju širenja zaraznih bolesti a koje mjere moraju proći Sabor jer ograničavaju određena prava Sabora”, objasnila je.

Ocijenila je da Stožer samostalno donosi mjere, nije neovisan od Vlade, pod utjecajem je izvršne vlasti, ograničava prava građana a nemamo parlamentarnu kontrolu.