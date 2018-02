STIŽU REAKCIJE NA ODLUKU DALIJE OREŠKOVIĆ: Oporba kaže da je to logičan potez, Jandroković se pravi da ne razumije motive

‘Nažalost, već mjesecima je jasno da HDZ sa svojim satelitima želi uškopiti rad Povjerenstva za sukob interesa jer im ne odgovora postojanje neovisnog tijela koje će propitivati da li se političari u obnašanju dužnosti ponašaju onako kako bi trebali.’

Nakon što je Dalija Orešković, dosadašnja predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, povukla svoju kandidaturu za predsjednicu tog Povjerenstva, stižu reakcije na taj njezin potez.

DALIJA OREŠKOVIĆ POVUKLA KANDIDATURU: ‘Ako ono što sam dosad radila predstavlja problem vladajućima, onda mi je to kompliment’

‘Na ovakav način nemam namjeru sudjelovati u tome’

Orešković je jedina protukandidatkinja bila Nataša Novaković, koju je predložila vladajuća koalicija HDZ-HNS, koja u petak u Saboru nije dobila potrebnih i natpolovičnih 76 glasova, dok je Orešković dobila 46 glasova. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković objasnio je pritom kako zakon nije anticipirao takve situacije, pa je za daljnje postupanje konzultiran saborski Poslovnik, koji pak predviđa ponavljanje glasovanja u dva kruga. Sukladno Poslovniku morali bi ponovno glasovati o istim kandidatkinjama, budući da sada nema kvoruma to ne možemo napraviti danas, nego ćemo to napraviti na prvoj idućoj sjednici, najavio je u petak predsjednik Sabora.



‘Na ovakav način nemam namjeru dalje sudjelovati u tome. Ne radi se tu o mojem osobnom razočarenju i ogorčenosti. Zapravo su neki trendovi i pokazatelji unatrag godinu dana već sasvim jasno najavljivali kako će se ova priča rasplesti. A ako ono što sam ja u javnom prostoru predstavljala svih ovih godina trenutnoj političkoj garnituri predstavlja problem, onda to meni nije razočaranje nego kompliment’, rekla je Orešković prilikom objave svoje ostavke i dodala kako smatra da je Novaković dobra kandidatkinja za to mjesto.

Hrelja: Potez Dalije Orešković je logičan

Njezinu je odluku potpredsjednik saborskog Odbora za izbor i imenovanja Silvano Hrelja (HSU) danas ocijenio „logičnim potezom“. „Meni je to logičan potez nekoga tko je puno dao“, izjavio je Hrelja komentirajući za Hinu njenu odluku. Dodao je kako je teško očekivati da bi se vladajući, koji su se „dogovorili“ da Orešković ne bude izabrana, predomislili do ponovljenog glasovanja, najavljenog za početak iduće sjednice. „Njena je procjena dobra“, ocijenio je Hrelja, izražavajući žaljenje što se pri odlučivanju o tome tko će idućih pet godina voditi Povjerenstvo, nije drugačije vrednovao dosadašnji rad.

Hrelja ne dvoji da, unatoč tome što je Orešković povukla kandidaturu, druga kandidatkinja mora proći drugi krug i u tajnom glasovanju izboriti 76 glasova. „Mora biti tajno glasovanje za jednog kandidata, tu dileme nema“, kaže potpredsjednik Odbora za izbor i imenovanja. Stav predsjednika saborskog Odbora za izbor i imenovanja Ante Sanadere (HDZ) za sada nije poznat, jer nije odgovarao na telefonske pozive, kao ni Branka Bačića, predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika, čije je izjave Orešković apostrofirala.

U današnjoj izjavi Orešković je, naime, naglasila kako neprihvatljivom smatra Bačićevu izjavu da će, ako bude potrebno, biti i treći krug glasovanja, a ako ni tada ni jedna kandidatkinja ne dobije većinu glasova, bit će raspisan novi javni natječaj za izbor predsjednice Povjerenstva. Orešković je rekla kako joj je ta izjava neprihvatljiva, jer bi, ako bi se ponovio natječaj, to dovelo do duže blokade rada Povjerenstva i rješavanja aktualnih predmeta.

Glavašević: ‘Očito je dotaknula krive ljude’

Na njezinu je ostavku reagirao i SDP-ov Bojan Glavašević, koji kaže da je Orešković svoj posao radila sjajno te da je pritom bila nestranačka i objektivna osoba, a Glavašević smatra da je jedan od razloga i taj što je ‘očito dotaknula neke krive osobe, zbog čega joj je HDZ odbio dati povjerenje’.

‘Moje osobno mišljenje je da bi zapravo druga kandidatkinja u svjetlu ovih okolnosti trebala povući svoju kandidaturu i da se ide na raspisivanje još jednog natječaja. Jasno je da nijedna od njih dvije nije dobila potrebno povjerenje zastupnica i zastupnica u Hrvatskom saboru. Dakle u interesu očuvanja povjerenja građana u instituciju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zapravo bi bilo najbolje ponoviti taj natječaj’, rekao je Glavašević za HRT, upitan o daljnjoj proceduri odabira predsjednice Povjerenstva.

Grmoja: ‘Nije bila po volji vladajućima’

Mostov Nikola Grmoja također smatra njezinu ostavku logičnom nakon svega što se događalo u petak u Saboru, a to je nazvao ‘šalabahterski odstrel koji nije uspio’, javlja HRT. I Grmoja smatra da Dalija Orešković nije po volji vladajućima, te da stoga ne čudi da su HDZ i HNS odlučili maknuti ju , s obzirom da su na dnevnom redu Povjerenstva trebali uslijediti slučajevi Zdravka Mamića, Andreja Plenkovića i Ivana Vrdoljaka.

Da su prilikom glasovanja zakazali HDZ-ovci, smatra potpredsjednik Sabora Furio Radin, koji je dodao da razumije razloge Daliej Orešković.

‘Nažalost, već mjesecima je jasno da HDZ sa svojim satelitima želi uškopiti rad Povjerenstva za sukob interesa jer im ne odgovora postojanje neovisnog tijela koje će propitivati da li se političari u obnašanju dužnosti ponašaju onako kako bi trebali’, kaže Grbin i dodaje da će sastav novog Povjerenstva biti takav ‘da ga možemo nazvati Povjerenstvom za skrivanje sukoba interesa’.

Beljak: ‘HDZ, Kolinda i priljepci ne mogu drugačije. Tonemo na dno…’

Krešo Beljak komentirao je ostavku Orešković rekavši da ‘padaju zadnji bedemi sustavne, državne borbe protiv korupcije. Tonemo na dno.. HDZ, Kolinda i ostali njihovi priljepci jednostavno ne mogu drugačije. Bez imalo srama’, napisao je HSS-ov Beljak na Twitteru.

Padaju zadnji bedemi sustavne, državne borbe protiv korupcije. Tonemo na dno.. HDZ, Kolinda i ostali njihovi priljepci jednostavno ne mogu drugačije. Bez imalo srama. pic.twitter.com/rSYcZuSB1a — Krešo Beljak (@KBeljak) February 18, 2018

Nova pravna situacija

Robert Podolnjak iz Mosta rekao je da je ostavkom Dalije Orešković nastala nova pravna situacija. ‘Zato će biti potrebno na Odboru zauzeti stav imajući u vidu odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa o izboru predsjednika Povjerenstva i odredbi Poslovnika Sabora o glasanju’, rekao je Podolnjak za N1. O daljnjoj se proceduri oglasila bivša premijerka Jadranka Kosor, koja je na Twitteru napisala da bi kandidatkinja Novaković sada trebala podnijeti ostavku.

‘Ako ima trunku odgovornosti za vladavinu prava, sad bi i protukandidatkinja Dalije Orešković morala povući kandidaturu. Jer ni ona nije izabrana, iako se kandidirala samo da Orešković ne bude izabrana’, smatra Jadranka Kosor.

Ako ima trunku odgovornosti za vladavinu prava, sad bi i protukandidatkinja Dalije Orešković morala povući kandidaturu. Jer ni ona nije izabrana, iako se kandidirala samo da Orešković ne bude izabrana. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 18, 2018

Jandroković: Ne želim komentirati odustajanje Orešković i ne znam koji su njeni motivi

I nakon što su iz oporbe poručili da razumiju njezin potez, javio se HDZ-ov Gordan Jandroković, koji kaže da mu motivi Dalije Orešković nisu sasvim jasni. Predsjednik Hrvatskog sabora je na upit novinara rekao da mu je to prva informacija o tome te da ne bi želio komentirati jer ne zna koji su njeni motivi. Jandroković je kazao da odluku o narednim koracima u ovom postupku mora donijeti Odbor za Ustav, poslovnik i politički sutav. Po njegovu mišljenju, provest će se još jedno glasovanje, a ako ni tada preostala kandidatkinja ne dobije dovoljan broj glasova, ponovit će se natječaj.

Upitan da komentira navod Orešković da joj je kompliment ako sadašnja politička garnitura smatra da je problematično što je radila proteklih godina, Jandroković je rekao da je njeno pravo da to smatra. “Glasovanje je pokazalo da se ne radi samo o izostanku podrške vladajućih nego se očigledno ni oporba nije pretrgla da joj da podršku”, kazao je. Novinari su tražili i komentar izjave Orešković da joj je neprihvatljivo gledište predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića da se može ići i u treći krug glasanja i u novi natječaj, jer bi to dovelo do duže blokade rada Povjerenstva. Jandroković je rekao da Sabor odlučuje o mnogim dužnosnicima većinom glasova, da su se u ovom slučaju stvorile okolnosti za drugi krug, ali da to ne znači da netko ne poštuje neovisnost institucija.

“Ne može se neovisnost institucija vezati samo uz jednu osobu jer tek to ne bi bilo demokratski. Poštivanje zakona i parlamentarne većine je temelj funkcioniranje parlamentarnog sustava”, istaknuo je predsjednik Hrvatskog sabora. Na pitanje je li stabilna HDZ-ova većina u Saboru, s obzirom na to da je za izbor Nataše Novaković za predsjednicu Povjerenstva nedostajao jedan glas, Jandroković je kazao da je to vrlo stabilna većina i da je tog dana, kad nije izglasana predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, usvojeno 15 zakona uvjerljivom većinom, a izabrani su i drugi članovi Povjernstva. “Ovdje se radilo o odluci nekih zastupnika da ne podrže ni jednu kandidatkinju”, kazao je.