Premijer Andrej Plenković imenovao je osječko-baranjskog župana Ivana Anušića novim ministrom obrane i potpredsjednikom Vlade. Stigle su i prve reakcije na ovaj premijerov potez, javlja N1.

"Smatramo da Anušić ima sve političke predispozicije da to doista bude i da osim dobrog i uspješnog župana bude i uspješan ministar. Mislim da je s te strane, s obzirom na to da je imao važnu ulogu u Domovinskom ratu, pokazao se kao uspješan župan, nema zapreke da će biti jednako tako uspješan ministar", kazao je predsjednik HSLS-a, Dario Hrebak pa naglasio da je to dobar politički potez uoči parlamentarnih izbora.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"No ovo donosi i jednu određenu političku prednost, mislim da je to dobar potez Andreja Plenkovića, na taj način pokazuje zajedništvo u HDZ-u, a s druge strane mislim da najviše razloga za brigu ima gospodin Ivan Penava koji očito neće biti baš oduševljen jer mu na izborima Anušić neće biti lak protivnik. Mislim da će to biti veliki okršaj Anušića i Penave i da je to u biti najbolji politički potez Andreja Plenkovića. Preko Anušića može neutralizirati Ivana Penavu i Domovinski pokret", zaključio je Hrebak.

Bauk: 'Sad imamo šestero potpredsjednika Vlade, možda da razmisli da poveća broj na osam'

Imenovanje Anušića ministrom obrane, Sandru Benčić iz Možemo! nije iznenadilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Samom činjenicom da je iz Slavonije to se očekivalo. A Plenkoviću je bolje unutarnje neprijatelje držati bliže sebi. Na ovaj način je pacificirao Anušića. Sigurno će, kad dođu izbori, biti manje manje otpora kad je član Vlade, nego kad je bio župan", kazala je Benčić pa se osvrnula na odnos novog ministra i predsjednika Zorana Milanovića. Nije ju briga za njihov osobni odnos, dodala je, već "želim da surađuju".

Novog ministra i potpredsjednika Vlade prokomentirao je i Arsen Bauk iz SDP-a. Našalio se da će uži kabinet, s obzirom na to da Anušić postaje i potpredsjednik Vlade, postati “malo širi kabinet”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vidim dio unutarstranačkog peglanja, postavljanja unutarstranačke ravnoteže. S obzirom na to da je Anušić znao iskazivati drugačije stavove od premijera, povući ću se pola koraka unazad što se tiče odnosa prema vrhovnom zapovjedniku i bespogovornog slušanja predsjednika Vlade. Sad imamo šestero potpredsjednika Vlade, možda da razmisli da poveća broj na osam. Morat će proširiti Uži kabinet, sad će to bit malo širi kabinet", rekao je Bauk.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Plenković najavio da će imenovati Ivana Anušića za novog ministra obrane i potpredsjednika Vlade

Puhovski: 'Jedna tipično hrvatska perverzija...'

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra kako je imenovanje Anušića za budućeg ministra obrane "jedna tipično hrvatska perverzija da se nekoga pacificira militaristički".

"Dakle, čovjeka se dovodi u poziciju da vodi vojsku za što on ima jednake kvalifikacije kao i bilo koji drugi vodeći HDZ-ov političar. Ja sam utoliko zadovoljan jer mislim da je bolje to bude civil, ma kakav bio, nego netko s vojnom biografijom jer vojsci treba civilna kontrola”, kazao je Puhovski za N1. No, Puhovski smatra da je glavni motiv Plenkovićeva imenovanja Anušića za ministra obrane bio da ga se dovede iz Slavonije u Zagreb pod kontrolu.

"I da ga se isturi u, možda sad manjim, ali opet neizbježnim sukobima sa Zoranom Milanovićem", kazao je Puhovski.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ankica Mamić: Plenković je sredio dvije muhe jednim udarcem

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić smatra da je Plenković ovime sredio "dvije muhe jednim udarcem".

"Postavljanjem Anušića za ministra obrane Plenković mu daje nacionalnu pozornicu, što mu je jako važno jer ulazimo u izbornu godinu. S druge strane znamo daje jedini jaki kritičar Plenkovićevih odluka bio upravo osječko-baranjski župan. On će sad teško kao ministar kritizirati vlastitog šefa. I kao što sam već rekla – dvije muhe jednim udarcem", rekla je Ankica Mamić za N1 televiziju.

POGLEDAJTE VIDEO: Rekonstruirali smo nesreću kod Vinkovaca. Ovo je neslužbena procjena kojom su vozili poginuli i Banožić