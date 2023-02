Od veljače će Zagrepčanima koji u odlaganju miješanog komunalnog otpada nisu koristili propisane plave ZG vrećice te na taj način nisu plaćali uslugu odvoza tog otpada, početi stizati kazne na računima, potvrdili su u Gradskoj upravi.

Kazne su individualne i iznosit će do 65 eura za kućanstva te do 130 eura za pravne osobe, izjavila je Hini glasnogovornica Gradske uprave Dinka Živalj.

Dodala je kako su gradski komunalni redari i djelatnici Čistoće u posljednjih mjesec dana građanima izdali oko 200 individualnih kazni.

Prošle godine izdano oko 2800 upozorenja

Novi model sakupljanja otpada primjenjuje se od 1. listopada prošle godine, a tijekom razdoblja prilagodbe naglasak je bio na upozorenjima, pa je u prošloj godini izdano oko 2800 upozorenja.

U Zagrebu sad već 80 posto ljudi odvaja otpad, dok 20 posto njih to za sada ne čini. To pokazuje da velika većina građana želi promjenu i poštuje pravila, a za one koji to ne čine, postoje kazne, kao i u drugim mjestima, rekla je Živalj.

U prva tri mjeseca novog modela, količina miješanog komunalnog otpada smanjena je za 27 posto. Odvajanje plastike povećalo se za 50 posto, papira za devet posto a biootpada za 30 posto, ističu u Gradu.