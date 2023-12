DRUGA NOĆ LUDILA / Stižu prve fotke: Atmosfera u Areni uoči početka drugog koncerta Aleksandre Prijović

Nakon što je sinoć završio prvi od pet koncerata trenutačno najpoznatije regionalne zvijezde, Aleksandre Prijović u Areni Zagreb, danas je vrijeme za drugu noć ludila. Nezamisliva je brojka publike pred kojom će Aleksandra do 6. prosinca, osim u utorak, pjevati u Zagrebu. Na pozornici od 400 metara četvornih i oko 500 svjetlosnih reflektora sa svim ostalim vizualnim efektima, Prijović je jučer napravila pravi spektakl. Dugoočekivani glazbeni spektakl okupio je mnoštvo ljudi koji su stigli kako bi zajedno s njom otpjevali njene poznate hitove, a prvi s kojim je započela ovaj koncert bio je 'Za nas kasno je'. "Moram vam priznati jednu stvar. Prije svakog koncerta isplaniram što želim reći kada izađem pred svoju publiku, ali uzevši u obzir sve što se dogodilo posljednjih mjeseci samo vam mogu reći hvala", poručila je na samom početku. "Hvala od srca, hvala za podršku i hvala što smo uradili nešto nevjerojatno. Ja ću vam uzvratiti na jedini način na koji mogu, a to je pjesma. Volim vas", dodala je. Prije samog koncerta, naša je reporterka razgovarala s Acom Pejovićem jednim od jučerašnjih gostiju, ali i kumom Aleksandre Prijović. Na jučerašnjem koncertu gostovali su i Željko Samardžić te Dejan Kostić. Neslužbeno smo doznali da će Prijovićki narednih dana gosti biti i Lepa Brena te Jelena Rozga. Aleksandra Prijović ovim je koncertom u Zagrebu nastavila svoju turneju 'Od istoka do zapada'. Kako je izgledala atmosfera prije samog, ali i tijekom koncerta, pogledajte u velikoj fotogaleriji.