Iako će u Hrvatskoj danas biti pretežno sunčano i vruće, uz jači razvoj oblaka moguće je da će stići lokalno i poneki pljusak te grmljavina, osobito u gorju i na sjevernom Jadranu, objavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Pljuskovi se očekuju na širem riječkom području, u unutrašnjosti Istre, u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije, kasnije poslijepodne i na krajnjem sjeverozapadu unutrašnjosti uz granicu sa Slovenijom.

Takvo kišovito vrijeme nastavit će se i u petak. Padat će obilna kiša, a upaljen je i narančasti meteoalarm u čak četiri regije, piše N1. Najugroženije su zagrebačka, karlovačka, gospićka i riječka regija zbog olujnog nevremena i grmljavine. Ostatku države izdano je žuto upozorenje.

"Postupno naoblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, već u noći i ujutro na sjevernom Jadranu i u gorju, zatim i u središnjim predjelima, a do kraja dana proširit će se i na istok i jug zemlje. Mjestimice će pljuskovi biti jače izraženi i obilniji, a ponegdje je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz izraženije pljuskove jak i olujan. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu popodne u okretanju na sjeverozapadnjak i sjeverni vjetar. Najniža temperatura zraka od 17 do 21, na moru između 21 i 26 °C. Najviša dnevna od 25 do 29, na istoku i u Dalmaciji od 30 do 34 °C", prognoza je DHMZ-a.

Za petak su poslali i posebno upozorenje građanima. Mole ih da budu oprezni i da se čuvaju krhotina koje mogu letjeti jer će ih nositi jak vjetar. Mogući su i prekidi aktivnosti na otvorenom.

Karlovac već započeo s pripremama

Karlovac koji nema baš sreće s obilnom kišom i poplavama pripremio se za nadolazeće nevrijeme. U ugrožene dijelove grada dostavljaju se vreće s pijeskom, upozoreni su Vodovod i kanalizacija da su odgovorni za slivnike, a izvođači radova za gradilišta. Nakon sastanka karlovačkog Stožera civilne zaštite zaključeno je da se potencijalno najugroženijim dijelovima grada, u koje se dostavljaju vreće s pijeskom, smatraju Borlin i Velika Jelsa.

Prema najavama, radi o iznimno velikim količinama kiše, zbog kojih su moguće bujične poplave i odroni, a sve službe poduzet će mjere da posljedica bude što manje.

"Pozivamo građane, posebno na područjima koja su do sad bila izložena odronima, klizištima i bujičnim poplavama, da dodatno zaštite imovinu, a sve građane Karlovca molimo da vode brigu o vlastitioj sigurnosti, ne izlažu se nepotrebno te poštuju eventualne privremene regulacije prometa”, poručio je karlovački gradonačelnik Damir Mandić.

I u Sloveniji pripreme u tijeku

Prije nego što stigne do nas, obilna kiša i nevrijeme poharat će Sloveniju u kojoj su pripreme u tijeku, prenosi 24sata. Proteklih dana borili su se s tučama i vjetrom, a sad im prijate poplave i dugotrajne, silovite kiše.

"Prema podacima Odjela za meteorološke prognoze Slovenske agencije za okoliš, u četvrtak će od sredine poslijepodneva do subote ujutro lokalno biti mogući jači i dugotrajniji pljuskovi. Oborine će i u subotu biti dosta izražene, ali više neće biti olujne. U nedjelju će ponovno biti pljuskova i nevremena, ali ne tako intenzivnog intenziteta, a količina oborina također će biti manja", upozorio je Centar za informiranje (Cors) Uprave za zaštitu i spašavanje Republike Sloveniji.

Naime, agencija Arso predviđa da bi danas moglo pasti od 100 do 125 milimetara kiše, u Primorskoj od 50 do 85, drugdje od 50 do 75. I u petak će biti slična situacija.

Cors je, čak, poslao izvanredni informativni bilten, u kojem čak upozorava i na poplave. Ponegdje su mogući i poremećaju u prometu zbog velikih oborina. Moguć je i prekid u opskrbi električnom energijom, pa tako i pitkom vodom. Nisu isključeni ni odroni.

"Iz donjih prostorija i podruma uklonite hranu, pokretnine, dokumente, novac i druge dragocjenosti. Isključite dovod struje, plina i vode. Ne pokušavajte prijeći vodotok. Budite oprezni pri konzumiranju vode. Pratite trend vodostaja te meteorološke i hidrološke najave i upozorenja te informacije nadležnih službi i tijela ", obavjestili su građane koji žive u blizini vode.

