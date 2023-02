Već najavljena nova poskupljenja u domaćim trgovinama od 1. ožujka uglavnom će se odnositi na poznate brendove multinacionalnih kompanija poput Nestlea, Kraft Fooda, Coca Cole ili L‘Oreala, a ne na osnovne živežne namirnice, piše Jutarnji list.

I strani mediji izvještavaju da su multinacionalne kompanije najavile dizanje cijena. CNN navodi primjer Nestlea koji ima široki spektar od oko 2000 brendova i smatra se najvećom globalnom prehrambenom kompanijom, ali nije objavljeno koji će točno proizvodi poskupiti. Uz već spomenute kompanije, poskupljenja svojih proizvoda u ovoj godini najavljuju i Unilever, Heineken, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble i drugi, a svi se pravdaju inflacijom, odnosno ratom cijena sirovina, energije, logistike te plaća.

Ovo bi mogao biti zadnji val poskupljenja

Da za ožujak zasad nemaju novih cjenika domaćih proizvođača hrane potvrdili su Jutarnjem listu Ivica Katavić, predsjednik Nadzornog odbora KTC-a i Martin Evačić, direktor NTL-a. Što se tiče spomenutih 70-ak cjenika, Katavić kaže da to ni izbliza neće izgledati kao lani, kada je rast cijena bio od 20 do 40 posto. On očekuje da će poskupljenje biti do 10 posto. Obojica ističu da je Hrvatska premalo tržište da bi išta mogla uvjetovati multinacionalnim kompanijama.

"Poslali smo popis dobavljača prema Ministarstvu gospodarstva gdje su rekli da će pokušati razgovarati s tim kompanijama", kazao je Katavić, ujedno i predsjednik Udruženja trgovaca pri HGK.

On smatra da bi predstojeće poskupljenje moglo označiti i kraj vala poskupljenja.

Poskupjet će uglavnom strani proizvodi

Evačić, koji je i predsjednik HUP-ove udruge trgovaca, procjenjuje da bi prosječna hrvatska potrošačka košarica mogla poskupjeti u ožujku maksimalno 3-4 posto. Ujedno napominje da su u Hrvatskoj cijene ulja, brašna, mlijeka, pilećeg mesa i drugog išle dolje, a ta roba neće poskupljivati ni u ožujku.

"Od hrane će ići gore prvenstveno ona koju proizvode neke multinacionalke", kazao je Evačić za Jutarnji list.

Dodao je da su trgovci vodili pregovore s domaćom prehrambenom industrijom i došli "do visokog stupnja suglasnosti". No dodaje da ostaje činjenica kako "cijene energenata nisu pale na razinu od prije rata, a rasle su cijene radne snage i sirovina", te da inflacija ne može sada odjednom pasti na nulu.

'Neće poskupjeti najbitnije živežne namirnice'

Index piše, pak, da hrvatske kupce od 1. ožujka očekuje poskupljenje gotovo svega - od mesa, toaletnog papira, banana do sokova i kave.

Martin Evačić iz HUP-ove Udruge trgovina očitovao se i za Index rekavši da se radi o poskupljenjima koja se odnose na šezdesetak dobavljača, od kojih će neka stupiti na snagu u ožujku, a neka u travnju, ali da neće baš poskupjeti sve.

"Neće doći do poskupljenja svih prehrambenih proizvoda 10 posto. Neki proizvodi će poskupjeti 10 posto, neki više od 10 posto, ali neće one najbitnije živežne namirnice", rekao je.

Na pitanje što će poskupjeti, kazao je da će to mahom biti roba iz uvoza, ali da će kupci imati izbora i moći se okrenuti jeftinijim brendovima.

"Smirivanje cijena se očekuje u drugoj polovici godine. Činjenica je da i dalje puno toga ovisi o tome kako će se razvijati rat u Ukrajini, s tim je povezan onda i rast cijena energenata, kao i nafte. Sve ovisi o nafti. Sad vidimo da cijena nafte pada, trebalo bi to dovesti do smirivanja cijena", rekao je Evačić za Index.

'Cijene se neće vratiti na razinu iz 2020. godine'

Ekonomski analitičar Damir Novotny smatra da nije realno očekivati povratak cijena na razinu od prije 2020. godine.

"Nemoguće je da će cijene pasti na razinu iz 2020. godine, to se neće dogoditi. Hrvatska je dio europodručja, prepustila je odgovornost za borbu protiv inflacije na Europsku središnju banku, ona još uvijek ne slijedi zaoštravanje monetarne politike kao što to već radi američki FED", kazao je Novotny.

Na neki način, odricanja su počela i prije korizme, ali ne iz želje, nego iz potrebe, kaže se u prilogu RTL-a Danas.

„Niti meso više toliko ne jedem, riba je isto skupa užasno", kazala je za RTL Danas Tatjana Karahanjan iz Zagreba.

„Odrekla sam se puno stvari kad idem u dućan i svaki put padnem u nesvijest kada dođem doma i vidim račun", dodala je također Zagrepčanka Đurđa Rosandić.

Ministar financija se čudi poskupljenjima

A na pitanje zbog čega cijene i dalje rastu, ako inflacija pada, miistar financija Marko Primorac kaže: ''S obzirom na to da su i cijene energenata kod nas i na svjetskim tržištima u padu – i cijena struje i cijena plina i svih ostalih inputa – ne znam čime potkrjepljuju oni koji dižu te cijene potrebu za podizanje cijena."

''Najveće povećanje cijena goriva i plina je bilo u vrijeme sjetve – to je bilo 8, 9 i 10 mjesec. I onda je prirodno ako sjetvu imate kad su najveće cijene goriva da onda to ima reperkusije na cijenu poljoprivrednih proizvoda kada bude žetva – žetva je blizu i više je nego jasno da dolazi povećanje cijena", objasnio je za RTL Boris Podobnik, prodekan Zagrebačke škole ekonomije i managementa.