STIŽU NOVE DEMOGRAFSKE MJERE: Uvodi se puna plaća za cijeli porodiljni, a posebnog razloga za veselje imat će i tate

Iako još nisu razrađeni troškovnici za najnovije demgrafske mjere, Nacionalna strategija donosi njih 110, a među njima i one koje se odnose na izjednačavanje roditeljskih naknada i u drugih šest mjeseci porodiljnog dopusta te dodatni dopust za očeve po rođenju djeteta

Od sljedeće godine roditeljske naknade tijekom drugih šest mjeseci dopusta nakon rođenja djeteta trebale bi biti izjednačene s punom plaćom roditelja, a očevi bi trebali dobiti pravo na 10 slobodnih dana plaćenih u visini pune plaće koje mogu iskoristiti da, zajedno s majkom, budu kod kuće neposredno nakon rođenja djeteta.

Glavne su to mjere koje, neslužbeno doznaje Jutarnji list, donosi Nacionalna demografska strategija revitalizacije Republike Hrvatske. Na njoj je od ožujka prošle godine radilo 16 stručnjaka u sklopu radne skupine Minisatsrtva demografije, a sadrži ukupno 110 demografskih mjera.

Za izjednačenje naknada dodatnih 350 milijuna kuna godišnje

Dokument koji bi Ministarstvo još trebalo finalizirati poprilično se pozabavio HDZ-ovim predizbornim obećanjem o roditeljskim naknadama.

“U prvom je koraku, prije dvije godine, naknada za drugih šest mjeseci povećana s tadašnjih oko 2600 na oko 4000 kuna, a sljedeći je korak potpuno ukidanje limita ili postavljanje izuzetno visokog limita, poput, recimo, trostrukog iznosa prosječne plaće, što bi iznosilo gotovo 20.000 kuna. S obzirom na to da je sljedeća, 2020. godina izborna godina, predviđeno je da se počne primjenjivati te godine, a još će se vidjeti hoće li se primjenjivati od početka ili sredine godine”, otkriva jedan od članova skupine koja je izradila dokument koji nije imenovan.

No, dodaje i kako je riječ o puno lijepih želja za koje troškovnik još nije izrađen. Izjednačavanje naknade državu bi stajalo koliko i ono povećanje s 2600 na 4000 kuna, oko 350 milijuna kuna godišnje.

Trošak i dopust za očeve, no hoće li ga plaćati država ili tvrtke?

I kad je riječ o troškovniku za najnoviji dopust za očeve detalji još nisu poznati.

“Pred donošenjem je Direktiva EU o ravnoteži privatnog i poslovnog života roditelja, koja propisuje minimum od 10 dana očevog dopusta, a čije se izglasavanje očekuje do ljeta. Hrvatska je ranije, u iznošenju stajališta na prijedlog Direktive, pravo na očev dopust smatrala ‘spornim’ jer zahtijeva dodatna sredstva u nacionalnom proračunu. No, sad je jasno da ćemo to pravo morati i mi uvesti, pa je odlučeno da ga se uvede ipak ranije nego što nas to pravila obvezuju”, otkriva sugovornik Jutarnjeg.

Raspravlja se i o tome tko bi trebao pokriti troškove za taj dopust, država ili poslodavac. “Bojim se da bi, kad bi kod nas prevladalo mišljenje da bi naknadu za očev dopust trebao pokrivati poslodavac, mjera u startu bila minirana, osobito od strane manjih poslodavaca, kojima bi to bio značajan trošak. Budući da je očev dopust pravo, a ne obaveza, vjerojatno bi dio poslodavaca pokušao utjecati na radnike da to pravo ne iskoriste”, komentira član radne skupine.