STIŽU NOVA PRAVILA: Uskoro ćete moći kupovati struju i iz drugih zemalja EU-a: ‘Računi bi mogli biti niži’

Građani Hrvatske će struju moći kupovati iz cijele Europske unije; Stručnjak upozorava: ‘Tek kad pametna brojila budemo imali svi ili velika većina, bit će moguće realizirati to što se navodi u novom zakonu’

Prema novom Zakonu o tržištu električne energije, koji je pripremilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, građani u Hrvatskoj moći će kupovati struju od opskrbljivača iz Austrije, Poljske ili bilo koje druge članice Europske unije. Također, stanovnici EU-a moći će ugovarati s, primjerice, HEP-om opskrbu električnom energijom, javlja Večernji list.

U obrazloženju zakona navodi se da je sloboda kupovanja i isporuke struje iz bilo kojeg dijela Unije dio slobode. Predlagači zakona tvrde da se tako potiče tržišno natjecanje i osigurava opskrba električnom energijom po najkonkurentnijoj cijeni.

I dalje će postojati obveza pružanja javne usluge. U Hrvatskoj, prema podacima iz srpnja 2020., ima sedam opskrbljivača električnom energijom – Energia Gas and Power, GEN-I Hrvatska, HEP-Elektra, HEP-Opskrba, MET Croatia Energy Trade, Petrol i E.ON Energija. No, najveći udio u ukupnoj opskrbi strujom u RH i dalje imaju HEP-Opskrba i HEP-Elektra, i to više od 90 posto godišnje opskrbe.

Kupci nisu iskazali volju

Stručnjak za kupoprodaju električne energije, Nenad Kurtović, upozorava za Večernji list da bez pametnih brojila to što se navodi u novom zakonu nije moguće realizirati. “U tome je glavni uzrok zastoja cijelog provođenja novog sustava obračuna, promjene opskrbljivača… Tek kad pametna brojila budemo imali svi ili velika većina, bit će moguće realizirati to što se navodi u novom zakonu. Jer ako sad morate očitati brojilo pa usklađivati i zatvarati prethodne obračune, to je postupak koji se ne može završiti u nekoliko dana”, dodao je.

“Ako opskrbljivači snize cijenu 10 posto, to će nama kupcima biti četiri posto niži iznos cijelog računa. No to dosad u pravom smislu nismo imali u Hrvatskoj. Kupci nisu iskazali volju, a to je dijelom zato što je cijena električne energije relativno niska”, objašnjava Kurtović.

Lakša usporedba s drugim ponudama

Novi zakon propisuje da računi za električnu energiju osim podataka o potrošnji i troškovima, trebaju sadržavati i druge informacije koje krajnjim kupcima mogu pomoći da usporede svoj trenutačni ugovor s drugim ponudama, a to znači redovitu dostavu točnih informacija o obračunu koje se temelje na stvarnoj potrošnji električne energije, uz pomoć pametnih brojila.

Krajnji kupci, osobito kupci iz kategorije kućanstva, trebali bi imati pristup fleksibilnim aranžmanima za stvarno plaćanje svojih računa, što nije moguće bez ulaganja i modernizacije distribucijskih mreža, odnosno uvođenja sustava naprednih mreža.

Krajnjem kupcu se u idućem petogodišnjem razdoblju omogućava promjena opskrbljivača unutar 24 sata. Uz to, opskrbljivači moraju pripremiti besplatan alat kojim će biti dostupna usporedba cijena usluga na tržištu.

Također, svi krajnji kupci mogu slobodno kupovati električnu energiju od opskrbljivača po vlastitom izboru te mogu istodobno imati više od jednog ugovora o opskrbi krajnjeg kupca pod uvjetom da postoje potrebna obračunska mjerna mjesta.