STIŽU ‘NOVA NORMALNA’ RADNA PRAVILA: Vlada bi mijenjala zakon – sindikati se boje kršenja prava, a poslodavci tužbi i otkaza

Sadašnji Zakon o radu ne poznaje rad od kuće, zbog čega ga Vlada u uvjetima epidemije želi izmijeniti, no pitanje je kada će, kako i kome te izmjene pomoći zbog bojazni od zadiranja u radnička prava i vala otkaza na jesen

Epidemiološka situacija u sljedećim danima odredit će i “nova normalna” radna pravila. Poslodavci računaju na mogućnost rada kuće, no problem leži u tome što sadašnji Zakon o radu to jednostavno ne prepoznaje. Zbog toga je resorni ministar Josip Aladrović najavio izmene zakona u tom dijelu, a nada se i podršci socijalnih partnera. Stručnjak za radno pravo smatra da su svi koji su dosad radili od kuće to činili praktički ilegalno.

Poslodavci većinom nisu pokrili uvećane troškove

“Da li su oni dobili izmjenu ugovora o radu, da li su dobili novi ugovor, da li im je poslodavac pokrio, nadoknadio neke uvećane troškove iz razloga što su koristili neke svoje strojeve, opremu, aparate, svoju struju kod kuće, svoj internet kod kuće? Odgovor na to pitanje je u velikom broju slučajeva, a ja mogu poći i od vlastitog slučaja – ne”, rekao je za RTL Viktor Gotovac, stručnjak za radno i socijalno pravo.

Poslodavci u strahu

Na tome su tragu i poslodavci, koji bi rado zakonski regulirali probleme u poslovanju koje su otkrili tijekom epidemije koronavirusa. “Jedan, možda i najgori dio koji Zakon nije predvidio je kada radnik ne radi, a poslodavac mu mora dati plaću. Mi možemo možda imati situaciju da sutra dioničari tuže neke uprave i menadžere jer su isplatili plaću, a nije se dogodila protuusluga, rad”, napominje Petar Lovrić, predsjednik Udruge nezavisnih poslodavaca.

Sindikati protiv, Vlada već odlučila?

No, sindikati su oštro protiv novih izmjena, jer smatraju da je sadašnji zakon dobar i da postoji opasnost od smanjenja radničkih prava. “Smatramo da ZOR dobro funkcionira kao temeljni propis, no ono na čemu je potrebno raditi je kultura ugovaranja između radnika i poslodavca te također kultura poštivanja ugovorenog”, smatra savjetnica za radno i socijalno pravo SSSH, Sunčica Brnardić i dodaje da bi pristali rješavati pitanje naknade putem Kolektivnog ugovora.

Poruke iz Banskih dvora sugeriraju da je odluka već donesena. Ako Vlada misli ostvariti svoja obećanja, neće smanjivati mirovine i plaće u vrlo neizvjesnoj jeseni. Čak, štoviše, najavljenim smanjivanjem poreza na dohodak, plaće bi trebale rasti.

“Mi smatramo da Zakon o radu moramo otvoriti jer ima nekoliko tema o kojima moramo razgovarati, ne samo o radu od kuće, tako da očekujemo da će biti jedna zanimljiva rasprava na jesen”, prije nekoliko je dana poručio ministar Aladrović.

Kome će izmjene pomoći?

Ta rasprava će možda doći prekasno za dio zaposlenika, ali i poduzetnika. “Mislim da će na jesen veliki dio propasti malih poduzetnika. Ova mjera Vlade je bila jako dobra, ali u neku ruku neke je male poduzetnike možda i zavukla i nisu na vrijeme zatvorili tvrtke. Do nove godine će navući i nove dugove”, upozorava Lovrić.

No, ni te dobre mjere nisu provedene do kraja. Iz udruge Glas poduzetnika tvrde da 76 posto njihovih članova nije dobilo državne potpore za srpanj, a osam posto ni za lipanj te da su im iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje poručili da sredstva kasne jer su – godišnji odmori.

