STIŽU MINUSI, SNIJEG JE NAJAVLJEN U GORJU: Što je s gradovima? Ovakvo nas vrijeme čeka u posljednjim danima desetljeća

Početkom idućeg tjedna bit će većinom suho i barem djelomice sunčano, uz slabljenje vjetra i porast dnevne temperature zraka, osim po nizinama unutrašnjosti gdje će se jutarnja magla dulje zadržati. Pritom će na kopnu i dalje biti noćnih i jutarnjih temperaturnih minusa, ali ne onakvih kao tijekom dočeka 2015. godine

Kako su prognostičari i najavili, vikend je hladniji i vjetrovitiji nego što su bili prethodni dani. Na Jadranu puše jaka, ponegdje i olujna bura, podno Velebita i s orkanskim udarima, a u kopnenom dijelu Hrvatske vjetar je sjeverni, umjeren, ponegdje i jak. Snijeg je najavaljen tek mjestimice u gorju.

Ni u prognozi za početak idućeg tjedna nema snijega. Bit će većinom suho i barem djelomice sunčano, uz slabljenje vjetra i porast dnevne temperature zraka, osim po nizinama unutrašnjosti gdje će se jutarnja magla dulje zadržati. Pritom će na kopnu i dalje biti noćnih i jutarnjih temperaturnih minusa, ali ne onakvih kao tijekom dočeka 2015. godine, kaže se u prognozi HRT-a.

Jak vjetar, bura, suho i hladno

Mr.sc. Dragoslav Dragojlović iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a kaže kako će tijekom današnjeg dana u istočnoj Hrvatskoj biti promjenljivo i pretežno oblačno te vjetrovito, a mjestimice može biti i slabog snijega. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz najvišu dnevnu temperaturu oko 4 stupnja Celzijeva. Podjednaka temperatura bit će i u središnjoj Hrvatskoj, također uz vjetrovito vrijeme, s jakim sjevernim vjetrom. Bit će umjereno i znatno oblačno te uglavnom suho.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice uz mogućnost snijega ili pljuskova snijega. Puhat će jak, na udare i olujan sjeverni vjetar. Uz obalu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, pri čemu će more biti valovito, mjestimice i jače valovito. Temperatura zraka od -3 do 1 °C, na moru između 3 i 8 °C. U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Prema otvorenom moru ponegdje može pasti i malo kiše. Puhat će jaka, mjestimice i olujna bura. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -1 do 4 °C, uz obalu između 4 i 9 °C. Podjednaka će temperatura biti i na jugu Hrvatske, gdje će biti djelomice sunčano, prema otvorenom moru ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Puhat će jaka i olujna bura i sjeverni vjetar.”

Na Staru godinu porast temperature

Slično će biti i sutra, u nedjelju – vjetrovito i ponegdje uz slabe oborine.

“Idućih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano uz hladna jutra, a od utorka manji porast dnevne temperature zraka. U nedjelju postupno slabljenje sjevernog vjetra, a još malo snijega može pasti u gorskim krajevima.

Na Jadranu sljedećih dana barem djelomice sunčano. U nedjelju će još puhati jaka i olujna bura, koja će u ponedjeljak oslabjeti, a u utorak prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutra će biti razmjerno hladna, a od utorka postupan porast temperature zraka.”, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović DHMZ-a.