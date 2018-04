STIŽU LI VEĆI RAČUNI ZA SMEĆE? Zbog parade na sjednici Gradske skupštine, Zagreb ne može do novca iz EU fondova

Rasparava je trajala gotovo cijeli dan, a pauze gotovo cijelu večer, no Zagreb ipak nije dobio Plan gospodarenja otpadom. Posljedice su značajne.

Iako se u Gradskoj skupštini raspravljalo do kasno u noć, Grad Zagreb ipak nije dobio Plan za gospodarenje otpadom (PGO). Razlog leži u činjenici da su Milanu Bandiću, vlastiti koalicijski partneri, HDZ i Nezavisni za Hrvatsku, okrenuli leđa. Oni su već ranije najavili da će biti suzdržani, no Bandić nije ni razmišljao o tome da povuče plan s dnevnog reda. Da je to učinio, o njemu bi se moglo raspravljati na sljedećoj sjednici, a sada mora čekati tri mjeseca.

Iako se cijeli dan držao svog stava, na kraju je ipak odlučio popustiti te dvije najspornije točke, kompostanu u Obreščici i reciklažu za građevinski otpad u Podsusedu, amandmanima izbaciti iz Plana. No, njegovi koalicijski partneri ni time nisi bili zadovoljni, piše tportal.

Ništa od EU novca

No, ne radi se ovdje samo o nekakvim političkim obračunima. Činjenica da Plan nije izglasan znači da se Grad neće moći prijavljivati za sredstva iz EU fondova, a već za mjesec dana ide prvi natječaj težak čak 25 milijuna kuna.



Bandić je tijekom rasprave rekao da se neizglasavanjem plana ‘neće dogoditi ništa krucijalno, osim što je Zagrepčani umjesto 15 posto’ za nabavu kontejnera, gradnju kompostane, sortirnica, odlagališta građevinskog otpada, ‘plaćati 100 posto’.

‘Nešto što je stvarano 60 godina zapalo je nas da riješimo. Ja nisam riješio jer nismo imali Plan. Mi ćemo problem riješiti kako god vi glasali, ali je samo pitanje hoćemo li platiti 15 posto ili sto posto. Hoćemo li uzeti ‘peneze’ društva u koje smo ušli. Preuzmite odgovornost. Ni na jednom Odboru nisam čuo alternativne lokacije. Niste predložili alternativu za Kostanjek i Obreščicu jer se ne želite zamjeriti biračima. Ja moram donijeti odluke protiv kojih su nekad ljudi. Mi danas odlučujemo o našem gradu i vi ste na potezu’, rekao je Bandić.

‘Dajte mi alternativne lokacije’

Iako su mu iz oporbe sugerirali da Plan povuče s dnevnog reda kako bi se na isti mogao uvrstiti na sljedećoj sjednici, Bandić to nije učinio, ali ga je to jako naživciralo pa je od SDP-ovog Mateja Mišića tražio ‘da on predloži dvije alternativne lokacije’.

Mišićev stranački kolega Zvane Brumnić podsjetio je da zbog četiri izmjene Prostornog plana, koje je donijela gradska vlast, nije moguće predložiti alternativne lokacije.

Dosta toga imala je za reći i GLAS-ova Anka Mrak Taritaš.’ Danas imamo opciju ili izglasajte ili ćete biti krivi vi, a ne ja. Mi nismo i nećemo biti krivi jer vi niste odradili svoj posao s građanima. Kalkuliralo se s otpadom od izbora do izbora. Građani su protiv jer nisu imali dovoljno informacija. Građani Brezovice i Podsuseda nisu pravilno i na vrijeme dobili informaciju. Građani ne znaju što se planira i iz njih izvire strah. Grad uopće nije istražio lokacije, nije istražio što lokacija u Podsusedu znači prometno, što znači po pitanju ruže vjetrova’, rekla je Mrak Taritaš.

Zbog nepostojanja PGO-a, dakle, Zagreb ne može aplicirati na natječaje iz EU fondova vezane za zbrinjavanje otpada, a o Planu će se ponovno moći raspravljati tek za tri mjeseca.