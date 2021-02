STIŽU NOVI VETERANI? ‘Plenković i Medved će milijuntom branitelju uručiti cvijeće. HDZ je 30 godina nakon rata ostvario Titovo geslo…’

O izmjenama Zakona o braniteljima za Net.hr govore SDP-ov Fred Matić, HDZ-ov Josip Đakić, a odgovore na ključna pitanja potražili smo i u ministarstvu

Potkraj 2017. godine Vlada Andreja Plenkovića donijela je Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji kojim je, među ostalim, olakšano stjecanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI). Naime, tim su Zakonom ukinuti rokovi za dokazivanje statusa HRVI i svi koji do 2009. godine, kada je bio prethodni krajnji rok, nisu uspjeli ostvariti taj status dobili su novu priliku da podnesu zahtjeve.

Sada je, pak, u tijeku javna rasprava o izmjenama spomenutog Zakona s odredbama koje bi posve pojednostavile i ubrzale proceduru stjecanja statusa HRVI-a.

Do statusa bez stručne procjene i potvrde o ratnom putu

Konkretno, iz čitave bi procedure bila izbačena stručna procjena u zdravstvenim ustanovama (navodno zbog manjka liječnika) te vještačenja u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Umjesto toga, vještačenja bi provodilo posebno liječničko povjerenstvo koje bi imenovao sam ministar branitelja, trenutno Tomo Medved. Osim toga, za određene postupke više ne bi bilo potrebno pribaviti ni potvrdu o ratnom putu jer su ti podaci, kažu u Ministarstvu branitelja, ionako dostupni u Evidenciji hrvatskih branitelja.

Predlagač zakona objašnjava tu pojednostavljenu proceduru time što aktualne procedure stjecanja statusa HRVI traju predugo – u prosjeku godinu i pol dana, u nekim slučajevima i po dvije godine – a uzevši u obzir visoku smrtnost u braniteljskoj populaciji (od 2017. godine u prosjeku 4600 godišnje) navode kako “značajan udio hrvatskih branitelja koji su podnijeli zahtjev za rješavanje statusa HRVI taj status nisu dočekali”.

Nije li četvrt stoljeća trebalo biti dovoljno?

Uvažavajući stradanje svih branitelja koji su iz Domovinskog rata izašli narušenog zdravlja i bez dijelova tijela, ipak se postavlja pitanje nije li 25 godina, koliko je prošlo od završetka Domovinskog rata, trebalo biti dovoljno da status HRVI steknu svi koji imaju pravo na to. To smo pitanje, kao i ono “Zbog čega se ponovno otvara mogućnost stjecanja statusa HRVI?” uputili Ministarstvu hrvatskih branitelja.

“Predloženim izmjenama i dopunama Zakona ne otvara se ponovno mogućnost za stjecanje statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. Rok za podnošenja statusa HRVI-a otvoren je stupanjem na snagu Zakona 14. prosinca 2017. godine, a izmjenama se pristupilo nakon sustavnog praćenja provedbe Zakona tijekom kojega je u protekle tri godine uočeno kako je određene mjere potrebno dodatno prilagoditi potrebama korisnika kako bi one u potpunosti rezultirale planiranim učinkom”, odgovoreno nam je iz Ministarstva branitelja.

‘Ubrzani postupak ne znači neutemeljeno ostvarivanje statusa’

Također su nam rekli da ubrzavanje postupka ostvarivanja statusa HRVI “nipošto ne znači neutemeljeno ostvarivanje toga statusa, nego isključivo eliminiranje normativnih i organizacijskih poteškoća koje utječu na trajanje postupka znatno izvan zakonskih rokova”. Ističu i da ponovnim otvaranjem roka za stjecanje statusa hrvatskog branitelja i HRVI, nije došlo do “sloma sustava” te da “nije riječ o ‘novim’ hrvatskim braniteljima ni HRVI, nego o osobama koje zbog normativnih uređenja ili različitih osobnih razloga nisu svoj status regulirali ranije”.

Iz Ministarstva branitelja nisu nam, pak, odgovorili na pitanje imaju li procjenu broja branitelja koji ispunjavaju uvjete, a nisu uspjeli ostvariti status HRVI, odnosno koliko je onih zbog kojih se ide u izmjenu tog dijela Zakona o hrvatskim braniteljima.

Đakić: Nalazi liječničke komisije uvijek će biti glavni Predsjednik HVIDR-e, krovne udruge hrvatskih vojnih invalida iz Domovinskog rata i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić, kratko nam je kazao da je HVIDR-a dala svoje primjedbe na prijedlog izmjena Zakon o hrvatskim braniteljima te da će o tome više reći kada prođe javna rasprava i zakon dođe pred Vladu. Na pitanje jesu li se HVIDR-i javljali branitelji koji nisu uspjeli ostvariti status ratnih vojnih invalida, Đakić je odgovorio potvrdno. “Primili smo puno takvih zahtjeva koji proistječu iz nedorečenosti postojećeg Zakona. To se mora ispraviti, ali nalazi liječničkih komisija uvijek će biti glavni, o tome nema nikakvog spora. Treba promijeniti neke stvari u proceduri oko vještačenja, ali sigurno se nikome neće omogućiti stjecanje nečega na što nema pravo”, kaže Đakić.

‘Ako je ratni put nebitan, što je bitno? Iskaznica HDZ-a i SDSS-a?’

Kada smo bivšeg ministra branitelja, danas zastupnika u Europskom parlamentu iz redova SDP-a, Predraga Freda Matića, upitali zna li on o kojem broju onih koji dosad nisu uspjeli regulirati status HRVI je riječ, odgovorio nam je poslovično ironično: “Nama se uz puste prvostupanjske i drugostupanjske komisije provuklo na tisuće lažnih invalida. Sada je ministar (Medved) to pojednostavio pa će on imenovati komisiju. Možete misliti kako će biti kad on dâ ovlaštenje nekome da “ošacuje”. Trideset godina nakon rata HDZ ostvaruje Titovo geslo “Svi smo mi armija”. Bojim se da se neće smiriti ni kad popis stanovništva pokaže da smo svi bili branitelji. Čitam danas jedan zgodan komentar koji kaže: obično djeca liječnika postaju liječnici, djeca inženjera – inženjeri, a kod nas po toj analogiji djeca branitelja nemaju što drugo nego postati branitelji.”

Matić podsjeća da demokracija podrazumijeva proceduru te da se iz toga dâ izvući zaključak što se događa kada se ona pojednostavljuje ili zaobilazi.

“Najtragičnije u svemu jest da će ratni put biti nebitan. Što će onda biti bitno? Iskaznica HDZ-a? Čak i SDSS-a! Status će dobiti samo podobnici iz HDZ-a, ali i SDSS-a, jer se paralelno donosi i zakon o civilnim žrtvama rata i po tom zakonu obeštećenje neće dobiti svi koji ga trebaju dobiti, nego samo podobni”, kaže.

‘Medved i Plenković uskoro će uručiti cvijeće milijuntom branitelju’

U prijedlogu izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima Matić vidi dnevnopolitičku pozadinu.

“K’o za vraga za tri mjeseca su izbori. K’o za vraga Vlada će uskoro raspravljati i o pozdravu ‘Za dom spremni’ pa treba malo amortizirati nezadovoljnike. A zna se da je za tzv. branitelje najbolja ljuta trava na ljutu ranu – dobra lova na ljutu ranu”, kaže.

Napominje kako je neshvatljivo da 30 godina nakon rata imamo nove invalide i nove branitelje.

“Ako SDP ikada dođe na vlast, a ja budem živ, prvo što ćemo napraviti bit će objava Registra branitelja. Kada smo ga mi predali HDZ-u, u Registru je bilo 505 tisuća branitelja. Budite uvjereni, ako njihova vlada potraje i ako se ovakvi zakoni budu provodili, tada možemo očekivati da će, kao što na aerodromu milijunti putnik dobije buket cvijeća i bombonijeru, da Medved i Plenković uskoro uruče cvijeće i bajaderu milijuntom branitelju. To će biti vrlo, vrlo brzo”, tvrdi Matić.

