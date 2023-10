Nakon južine u petak i visokih temperatura tipičijih za lipanj, nego za listopad, danas će prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda

(DHMZ) biti promjenljivo oblačno uz povremenu kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Obilna oborina, a lokalno i jače grmljavinsko nevrijeme najvjerojatniji su u Dalmaciji, osobito na jugu. Vjetar umjeren i jak jugozapadni i južni, na Jadranu i jako do olujno jugo, postupno u slabljenju. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 20 do 25 °C.

Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić rekao je, pak, da se preko naših krajeva premješta hladna fronta povezana s dubokom ciklonom na sjeveru kontinenta, ali nam i dalje nastavlja pritjecati vlažan i relativno topao zrak s jugozapada. Osim na moru na jako jugo, danas upozorenja na moguće jače nevrijeme i obilnu količinu kiše, prije svega na jugu Like te u Dalmaciji, osobito na području dinarskog gorja i na krajnjem jugu zemlje.

U Dalmaciji moguće grmljavinsko nevrijeme

Tijekom jutra i prijepodneva, kaže, bit će oblačno i barem prolazno kišovito gotovo posvuda, a obilne oborine moguće su uz planinske lance na području Dinarida, dok je u Dalmaciji moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme. Srećom, bit će to s nešto slabijim vjetrom, no jugo i oštro na moru još uvijek mogu imati olujne udare pa i dalje valja računati na plavljenje riva.

Danas poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj vjetar će nastaviti slabjeti, a bit će i prolazno sunčanije. No, uskoro opet promjenjivo, oko Korduna i Banije i sve tmurnije uz poneki, lokalno moguće izraženiji pljusak pa i grmljavinu. Temperatura niža, ali bit će to samo manje toplo uz 22-23 °C. Na istoku oblačniji i nestabilniji drugi dio dana uz povremenu kišu i pljuskove, a moguće je i grmljavinsko nevrijeme. Temperatura između 23 i 25 °C.U Dalmaciji velika količina oborine baš u rano poslijepodne, osobito u zaobalju te na krajnjem jugu gdje su moguće bujične poplave, a bit će još tu i jakog pa i olujnog juga, nakratko oštra. Temperatura bez veće promjene.

Na sjevernom Jadranu popodne više sunčanih razdoblja, razmjerno ugodno i toplo, no tmurnije ostaje u riječkom zaleđu i u gorju, a izraženih pljuskova još može biti u Lici. Jugo postupno slabi.

Narančasto upozorenje za pet regija

DHMZ je za danas izdao narančasto upozorenje na opasno vrijeme za osječku, gospićku, kninsku, splitsku i dubrovačku regiju, dok je u ostalim krajevima zemlje na snazi žuto upozorenje koje znači potencijalno opasne vremenske uvjete.

DHMZ također za sutra prognozira djelomice sunčano vrijeme, povremeno uz više oblaka. Ponegdje malo kiše, uglavnom u prvom dijelu dana bit će na Jadranu. U Dalmaciji je lokalno moguć i izraženiji pljusak praćen grmljavinom. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak, u gorju i uz obalu s jakim udarima, u Dalmaciji i južni vjetar te jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16 na kopnu, od 14 do 19 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 19 do 24 °C.

I RTL-ov meteorolog najavio je smirivanje i barem djelomično razvedravanje na kopnu od nedjelje, a u ponedjeljak dosta sunca i iznadprosječno toplo nakon mjestimične jutarnje magle. Nova kiša stiže tek potkraj utorka, obilnija čini se sa srijede na četvrtak kada će i malo osvježiti.

Idućih nekoliko dana na Jadranu i uz njega u početku će biti još sporadično malo kiše te više suhih i sunčanih razdoblja. Od utorka na sjeveru opet češće kišne kapi, zatim i pljuskovi uz jačanje južine, a ti će tmurni kišonosni oblaci obilježiti sredinu tjedna duž cijele obale.

