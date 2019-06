Novi prijedlog izmjena Ovršnog zakona smanjit će troškove dužnika, ali i pojednostaviti neke procese. Svjetlo dana trebao bi ugledati početkom 2019.

Ovrhe će se opet provoditi putem sudskog sustava, napravit će se jedinstveni obrazac za provođenje ovrha nad novčanim sredstvima te će se kreirati sustav koji će forsirati slanje ovršnih prijedloga elektroničkim putem preko suda, a trošak ovrha bi se trebao višestruko smanjiti. Sve su to novine koje bi se rebale naći u izmjenama Ovršnog zakona.

No, one neće biti jedine jer je sve sastavni dio velikog projekta koji bi trebao biti gotov najranije početkom iduće godine, neslužbeno u Ministarstvu pravosuđa doznaje Jutarnji list.

Zakonska rješenja bit će na tragu slovenskih, no naš će model biti troškovno jeftiniji.

Sadašnji troškovi

Početni troškovi novčane ovrhe za dug od 100 kuna koji se naplaćuje ako dužnik plati dug u roku od osam dana kada dobije opomenu pred ovrhu – sastoje se od poštanskih, troškova javnog bilježnika i odvjetničke nagrade što ukupno s PDV-om iznosi 275 kuna.

Takozvani predvidivi troškovi, odnosno ukupno nastali troškovi u tom slučaju odnose se na pribavljanje klauzule pravomoćnosti koju izrađuje odvjetnik te na trošak Fine s PDV-om iznose od 656 do 875 kuna s PDV-om (620 kuna bez PDV-a ).

U Ministarstvu kažu kako su javni bilježnici i suci tim troškovima redovno pribrajali neke druge procesne troškove koje uopće nisu smjeli naplaćivati, a koji bi iznosili još od 50 do 130 kuna, što bi onda početni trošak dovelo do iznosa od oko 1000 kuna.

Novi sustav

Novi sustav predviđa izradu jedinstvenog obrasca za prijedlog ovrhe, čime bi se trošak nagrade odvjetnika, u slučaju da ga netko želi angažirati, smanjio sa 75 na maksimalno 40 do 50 kuna, tvrde u Ministarstvu pravosuđa. Trošak poštanske dostave i dalje ostaje 30 kuna, no sada je dostava dužniku išla u samo dva kruga, a od sada će ići i u trećem i to običnom pošiljkom. Istodobno bi se ovrha objavila i na oglasnoj ploči, ali i u osobnom e-pretincu građanina koji bi onda dobili obavijest izravno i emailom, piše Jutarnji list.

Trošak rješenja ovrhe po novom bi se smanjio sa 60 na 40 kuna, a plaćanje 30 kuna za potvrdu o ovršnosti koju su naplaćivali javni bilježnici bi se sasvim ukinulo.

Dakle, takozvani nastali troškovi ovrhe koji se plaćaju ako dužnik plati dug u roku od osam dana pali bi sa 220 kuna bez PDV-a na 110 kuna bez PDV-a, odnosno sa 275 kuna na 137 kuna s PDV-om.

U slučaju predvidivih troškova, u Ministarstvu pravosuđa navode da će se pribavljanje klauzule vjerodostojnosti u iznosu od 250 kuna koju naplaćuju odvjetnici vjerojatno u cijelosti ukinuti, dok bi se troškovi Fine koji sada iznose 80 do 175 kuna također smanjili za 30 do 50 posto. Nakon svega toga ukupan trošak ovrhe za dug od 100 kuna iznosio bi od oko 150 do 190 kuna bez PDV-a ili oko 187,5 do 230,6 kuna s PDV-om.