STIŽU DRASTIČNE KAZNE ZA MULJANJE S POS-OVIM STANOVIMA: Evo što država planira i kako će to provoditi

Utvrdi li se da se stan koristi protivno zakonu, banka će kredit proglasiti dospjelim u cijelosti i pristupiti prisilnoj naplati, a kupac će biti dužan isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i tržišne vrijednosti nekretnine

Iako su Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji (POS) putili u javnu raspravu, u Ministarstvu graditeljstva još uvijek ne znaju kako će na terenu otkriti stanove koji se nalaze u nelegalnom najamu. Na tom području još i dalje računaju na građane koji će prijavljivati one koji jeftino kupe stan pa ga prodaju ili iznajmljuju.

Tako u Ministarstvu tvrde kako će pitanje provedbe i kontrole utvrditi naknadno, no kazne za one koji krše pravila su poznate. No, kada se utvrde oni koji pravila krše, banke će im dmah kredit proglasiti dospjelim u cijelosti i pristupiti prisilnoj naplati, a kupac će bit dužan, kaže izmijenjeni zakon, isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora.

Nastradat će i oni koji stan moraju prodati iz nužde

Također, iz izmjena zakona proizlazi da će zbog manipulatora nastradati i oni koji stan moraju prodati iz nužde – jer su se supružnici razveli, jer su ostali bez posla pa više ne mogu plaćati kredit, moraju preseliti u drugi grad i slično. Za njih, zasad, u zakonu nema olakotnih okolnosti, piše Novi list.

Izmjenama Zakona o POS-u kamata na javna sredstva u otplati smanjuje se s tri na dva posto, omogućava se, nadalje, izgradnja i kupnja stanova za deficitarna zanimanja te predviđa daljnje subvencioniranje kredita za kupnju stanova na tržištu.

Klauzule u novim ugovorima

Boro Vujović, dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u, upozorava da ta potonja mjera dovodi do poskupljenja “kvadrata” na tržištu.

“Kako je subvencioniranje mjera ograničenog vremenskog trajanja, dogodi se da zbog velike potražnje i male ponude stanova dođe do povećanja cijena, koje i nakon mjere ostanu zamrznute”, navodi Vujović, dodajući da je mjera s kažnjavanjem dobra.

Dodajmo svemu da će i prije nego što zakon stupi na snagu, u nove ugovore o kupnji POS stanova, biti ugrađene klauzule o zabrani preprodaje odnosno iznajmljivanja.