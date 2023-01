Jutros je nešto hladnije nego proteklih dana, ali nije to ni blizu zime kakva bi trebala biti, barem prema kalendaru. Tjekom prijepodneva uz dosta zaostalih oblaka, mjestimice će biti još uvijek i magle, osobito na krajnjem sjeveru Jadrana, po gorskim kotlinama i zapadnim predjelima unutrašnjosti. No, uglavnom će biti suho. Vjetar će biti većinom slab, a na moru će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni, kaže u vremenskoj prognozi RTL-a meteorolog Dorian Ribarić.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno sve sunčanije uz izdizanje niskih oblaka. Vjetar će uglavnom izostajati, a tek prema večeri zapuhat će umjeren jugozapadnjak. Bit će svježije, ali i dalje je to iznadprosječno toplo za doba godine uz 11-12 °C, a malo ispod 10 stupnjeva tek u višem gorju. Na istoku zemlje bit će djelomice pa i pretežno sunčano i suho, uz temperature oko 13 °C. U Dalmaciji prevladavajuće sunčano i razmjerno toplo, između 14 i 16 °C, a možda će se malo svježije činiti na otocima uz umjeren sjeverozapadnjak.

I dalje neprimjereno toplo

Sutra se na sjevernom Jadranu i u gorju napokon može očekivati smanjivanje naoblake pa i barem kraća sunčana razdoblja, iako će u unutrašnjosti Istre te uz njenu zapadnu obalu, kao i u Gorskom kotaru biti još ponegdje niskih oblaka. Vjetar ne odviše jak sjeverozapadni, a temperatura bez veće promjene, od 10 do 14 °C.

I dalje će biti neprimjereno toplo za doba godine, povremeno će s južinom temperatura opet ići do 15 °C, no bit će to uglavnom bez oborina, za koja tek mala vjerojatnost postoji u gorskim područjima. Jutra će biti malo hladnija, mjestimice s maglom, a danju više sunca, osobito u petak. Kiša se očekuje tek s nedjelje na ponedjeljak.

Novi tjedan - prodor hladnijeg zraka

Idućih dana u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Oblačnije će ponovno biti na sjevernom dijelu, ponegdje oko Kvarnera, sa slabom kišom ili rosuljom, u četvrtak moguću i na širem zadarskom području. No, pravo pogoršanje vremena, tj. prava izražena kišna epizoda uz jak vjetar stiže potkraj tjedna i to će zahvatiti cijelu obalu - kazao je RTL-ov meteorolog.

Meteorologinja televizije N1, Tea Blažević, kaže da će i danas i sutra, a tako i do kraja tjedna temperature biti iznad prosjeka za ovo doba godine.

"Za vikend, osobito u nedjelju, raste vjerojatnost za kišu i pljuskove. Potkraj nedjelje i u noći na ponedjeljak oborina će se intenzivirati i to osobito duž Jadrana i u područjima uz Jadran. Novi tjedan, kako sada stvari stoje, počet će vrlo kišovito, s prodorom hladnijeg zraka. U gorju bi moglo pasti i malo snijega, tek toliko da ne zaboravimo da je kalendarski zima", rekla je meteorologinja Tea Blažević u vremenskoj prognozi televizije N1.