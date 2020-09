STIŽE VIŠE OD POLA MILIJUNA DOZA CJEPIVA PROTIV GRIPE ZA HRVATE: Ove godine uvedena je i jedna nova mogućnost

Očekuje se 690.000 doza cjepiva protiv gripe, a ove godine oni koji kupe cjepivo u ljekarni moći će se odmah i cijepiti u ljekarni

Hrvatska je naručila ove godine ukupno 690.000 doza cjepiva protiv gripe u godini kada će se miješati sezona gripe i viroza s novim koronavirusom. “Naručeno je do danas 460.000 doza cjepiva za osiguranike i dodatnih 130.000 koje stižu oko 10. prosinca te 100.000 za ljekarne za prodaju. Prodavat će se po 68 kuna u ljekarnama (op.a., cijena od Medoke). S procjepljivanjem se kreće oko ili nakon 15. listopada”, rekla je za 24sata Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a.

Samo Zagreb očekuje ukupno 85.000 doza, a novost je da će se ove godine oni koji kupe cjepivo u ljekarni moći odmah i cijepiti u ljekarni, što je prioritet u svim europskim zemljama zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

Opasnost gripe za starije i kronično oboljele

Infektologinja Maja Capar rekla je da se preporučuje cijepljenje kroničnim bolesnicima i starijim osobama jer su kod njih češće komplikacije, pa kad obole od gripe, može doći do virusnih ili bakterijsku upala pluća te dovesti do smrti.

“Iako rijetko dolazi do teških komplikacija, sjećam se naše kolegice medicinske sestre koja je zbog gripe dobila i encefalitis, odnosno upalu mozga i završila na liječenju u Zagrebu. Nasreću, sve se dobro završilo i uspješno se oporavila”, prisjetila se Capar.

Capar smatra da će epidemiološke mjere uvedene zbog koronavirusa pomoći i kod sprječavanja oboljenja od gripe i viroza. “Sve su to kapljične infekcije koje se uglavnom šire na isti način. Do sada nikad nismo svi nosili maske, držali razmak i redovno se dezinficirali, a to će vjerujem spriječiti i širenje drugih virusa, ne samo korone”, kaže Capar.

